Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели переходит в "Сочи"

"Сочи" и "Крылья Советов" договорились о трансфере нападающего Владислава Сарвели, сообщает championat.com со ссылкой на источник в самарской команде.

Отмечается, что "Сочи" воспользовался правом выкупа игрока. В ближайшее время Владислав Сарвели присоединится к южанам на сборе команды.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за "Крылья Советов" 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн.

Также по данным "Чемпионата", "Крылья Советов" намерены компенсировать потерю Сарвели приобретением нападающего "Черноморца" Ивана Тимошенко. В прошлом сезоне Тимошенко принял участие в 13 матчах ФНЛ-2 за "Черноморец" и забил 16 голов.