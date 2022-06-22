Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели переходит в "Сочи"

"Сочи" и "Крылья Советов" договорились о трансфере нападающего Владислава Сарвели, сообщает championat.com со ссылкой на источник в самарской команде.
Отмечается, что "Сочи" воспользовался правом выкупа игрока. В ближайшее время Владислав Сарвели присоединится к южанам на сборе команды.
В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за "Крылья Советов" 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн.
Также по данным "Чемпионата", "Крылья Советов" намерены компенсировать потерю Сарвели приобретением нападающего "Черноморца" Ивана Тимошенко. В прошлом сезоне Тимошенко принял участие в 13 матчах ФНЛ-2 за "Черноморец" и забил 16 голов.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?