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Преступления Происшествия

Разбойник-дегенерат попал на камеры и сдал украденный телефон по своему паспорту

ОТРАДНЫЙ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на жителя города Отрадный, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

12 июня в дежурную часть ОМВД России по Отрадному из медицинского учреждения сообщили, что в больницу обратился мужчина с травмой лица. Правоохранители выяснили, что 40-летний местный житель около часа ночи возвращался домой, когда рядом с гаражным массивом на ул. Сабирзянова его сзади ударил неизвестный, после чего мужчина упал и потерял сознание.

Придя в себя, потерпевший обратился в медицинское учреждение, и ему оказали помощь. Спустя некоторое время он обнаружил пропажу сотового телефона, который лежал в кармане куртки.

Полицейские осмотрели место преступления, изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. На одну из них попал автомобиль вероятного злоумышленника. Также оперативники проверили места возможного сбыта похищенного и в одном из ломбардов Промышленного района Самары обнаружили пропавший телефон. Выяснилось, что 13 июня его сдал по своему паспорту ранее судимый 26-летний житель села Кротовка. При этом данные владельца автомобиля, попавшего на камеры, и мужчины, сдавшего в ломбард телефон, совпали.

Оперативники территориального ОВД совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска областного главка задержали мужчину на территории Самары. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что напал на потерпевшего ночью в безлюдном месте, ударил кулаком и, когда тот потерял сознание, забрал из кармана телефон.

Следственные отделением ОМВД России по г. Отрадный в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

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