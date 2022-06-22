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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области подвели первые итоги моратория на проверки

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, из единого реестра проверок бизнеса в Самарской области исключили 4,5 тысячи контрольных мероприятий. Это связано с действием моратория на плановые и внеплановые проверки в отношении бизнеса всех уровней, от малого до самого крупного. Такое решение было принято в 2022 году Правительством РФ. Для ИТ-компаний мораторий введен на три года, до 2025 года, для всех остальных компаний — до конца 2022 года.

Контрольно-надзорные органы (КНО) могут приходить только с профилактическими целями, не имея права применять какие-либо меры наказания — лишь выносить предостережения.

В настоящее время в Самарской области продолжается тесный диалог с представителями ведущих бизнес-объединений региона по выработке алгоритма мониторинга соблюдения контролирующими органами моратория на проверки в 2022 году.

Сокращение административных барьеров для бизнеса — одна из ключевых задач в работе правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Азарова. В регионе ведется постоянная, системная работа по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест. В регионе более 130 тысяч субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), 618 тысяч человек занято в сфере МСП, т. е. каждый 4-й трудящийся житель.

"На первый план сегодня выходят профилактические мероприятия, которые позволяют указать предпринимателю на недоработки и нарушения в формате рекомендаций, — рассказал Дмитрий Богданов. — Решение федеральных коллег позволяет снизить нагрузку на бизнес, дает возможность предпринимателям сосредоточиться на решении текущих вопросов, в том числе — поиске новых поставщиков, выстраивании нарушенных логистических цепочек, переориентировании своих экспортных поставок и многих других, актуальных в текущих экономических условиях" — пояснил министр.

Минэкономразвития России мониторит ситуацию неделю к неделе, сравнивается с аналогичным периодом прошлого года. Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчёте на год.

"Мы с большим одобрением встретили новость о введении моратория на проверки. Это даёт возможность работать в полную силу, заниматься делом, не отвлекаясь на "рейды" надзорных органов, — отметил директор ООО "АР СОФТ" Андрей Савельев. — Сейчас развитие отечественной IT-отрасли — один из государственных приоритетов. Мы видим, что нам предлагаются разнообразные меры поддержки, и это, конечно, очень радует".

Для предпринимателей теперь работает канал обратной связи. В случае нарушения моратория контролирующими органами предприниматель может написать на электронную почту Минэкономразвития России proverki.net@economy.gov.ru. В случае несогласия с решением органа контроля желающие могут подать жалобу по системе досудебного обжалования.

Узнать все о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно на едином портале господдержки — mybiz63.ru.

Гид потребителя

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