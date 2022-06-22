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Футбол Спорт

Игроки и тренеры "Крыльев Советов" получат грамоты от губернатора

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки, тренеры и сотрудники "Крыльев Советов" получат грамоты и ценные подарки от губернатора Самарской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Почетные грамоты с формулировкой "за большой вклад в развитие футбола в Самарской области" получат гендиректор клуба Вадим Андреев, тренер юношеской команды Антон Бобер, администратор основной команды Юрий Витушкин, начальник команды Валерий Репин и пресс-атташе Максим Съестнов.

Благодарности губернатора "за вклад в развитие футбола в Самарской области" полагаются игрокам Сергею Божину и Антону Зиньковскому, старшему тренеру Сергею Булатову, переводчику Алексею Везерову и тренеру вратарей Виктору Гаусу.

Какие именно ценные подарки получат награжденные, в документе не уточняется.

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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