Игроки и тренеры "Крыльев Советов" получат грамоты от губернатора

Игроки, тренеры и сотрудники "Крыльев Советов" получат грамоты и ценные подарки от губернатора Самарской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Почетные грамоты с формулировкой "за большой вклад в развитие футбола в Самарской области" получат гендиректор клуба Вадим Андреев, тренер юношеской команды Антон Бобер, администратор основной команды Юрий Витушкин, начальник команды Валерий Репин и пресс-атташе Максим Съестнов.

Благодарности губернатора "за вклад в развитие футбола в Самарской области" полагаются игрокам Сергею Божину и Антону Зиньковскому, старшему тренеру Сергею Булатову, переводчику Алексею Везерову и тренеру вратарей Виктору Гаусу.

Какие именно ценные подарки получат награжденные, в документе не уточняется.