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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области готовятся к реализации новые инвестпроекты на сумму более 1,3 млрд рублей

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о подготовке новых инвестиционных проектов в регионе.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Об этом стало известно на заседании рабочей группы по инвестпроектам при Совете по улучшению инвестиционного климата Самарской области. Общая стоимость двух новых проектов, одобренных участниками заседания, оценивается в 1,3 млрд рублей. Теперь оба проекта будут рассмотрены на заседании совета под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Глава региона неоднократно подчеркивал необходимость создания в регионе лучших условий для бизнеса. Сегодня в Самарской области активно развиваются индустриальные парки, особая экономическая зона "Тольятти", территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Для инвесторов постоянно расширяется линейка инструментов поддержки. Управленческая команда региона оказывает бизнесу всестороннюю поддержку, способствуя максимально быстрому запуску новых проектов.

Один из новых проектов позволит продвинуть сельскохозяйственную и ремесленную продукцию малого и среднего бизнеса региона и закрыть потребность в импортозамещающей продукции для жителей губернии. Предполагается создать более 60 новых рабочих мест.

Второй проект предполагает расширение крупнейшего в регионе семейного центра здоровья и отдыха, который призван стать популярным местом отдыха для жителей и гостей Самарской области.

"На прошлой неделе команда региона работала на Петербургском международном экономическом форуме, где были подписаны соглашения с инвесторами на общую сумму более 70 млрд рублей. Работа по привлечению частных инвестиций в регион продолжается, и вместе с инициаторами мы готовим к реализации еще два важных проекта на 1,3 млрд рублей. Частному бизнесу интересна Самарская область и мы делаем все, чтобы этот интерес только увеличивался", — рассказал Дмитрий Богданов.

Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится к рассмотрению, в ближайшее время планируется провести очередное заседание.

Взаимодействие с инвесторами по принципу "одного окна" в регионе осуществляет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Каждый инвестпроект получает в регионе административное сопровождение, возможность размещения на готовых земельных участках с подведенными коммуникациями и использования специальных налоговых режимов и инструментов поддержки.

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