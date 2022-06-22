В Самарской области готовятся к реализации новые инвестпроекты на сумму более 1,3 млрд рублей

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о подготовке новых инвестиционных проектов в регионе.

Об этом стало известно на заседании рабочей группы по инвестпроектам при Совете по улучшению инвестиционного климата Самарской области. Общая стоимость двух новых проектов, одобренных участниками заседания, оценивается в 1,3 млрд рублей. Теперь оба проекта будут рассмотрены на заседании совета под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Глава региона неоднократно подчеркивал необходимость создания в регионе лучших условий для бизнеса. Сегодня в Самарской области активно развиваются индустриальные парки, особая экономическая зона "Тольятти", территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Для инвесторов постоянно расширяется линейка инструментов поддержки. Управленческая команда региона оказывает бизнесу всестороннюю поддержку, способствуя максимально быстрому запуску новых проектов.

Один из новых проектов позволит продвинуть сельскохозяйственную и ремесленную продукцию малого и среднего бизнеса региона и закрыть потребность в импортозамещающей продукции для жителей губернии. Предполагается создать более 60 новых рабочих мест.

Второй проект предполагает расширение крупнейшего в регионе семейного центра здоровья и отдыха, который призван стать популярным местом отдыха для жителей и гостей Самарской области.

"На прошлой неделе команда региона работала на Петербургском международном экономическом форуме, где были подписаны соглашения с инвесторами на общую сумму более 70 млрд рублей. Работа по привлечению частных инвестиций в регион продолжается, и вместе с инициаторами мы готовим к реализации еще два важных проекта на 1,3 млрд рублей. Частному бизнесу интересна Самарская область и мы делаем все, чтобы этот интерес только увеличивался", — рассказал Дмитрий Богданов.

Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится к рассмотрению, в ближайшее время планируется провести очередное заседание.

Взаимодействие с инвесторами по принципу "одного окна" в регионе осуществляет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Каждый инвестпроект получает в регионе административное сопровождение, возможность размещения на готовых земельных участках с подведенными коммуникациями и использования специальных налоговых режимов и инструментов поддержки.