"Крылья Советов" получат за Зиньковского 240 млн рублей

"Спартак" заплатит "Крыльям Советов" за полузащитника Антона Зиньковского 240 млн руб, сообщает bookmaker-ratings.ru со ссылкой на источник, близкий к московскому клубу.

По информации издания это сумма, которую получат только "Крылья Советов", без агентских и подъемных выплат.

Ранее портал сообщил, что 26-летний футболист подписал контракт со "Спартаком".

В прошедшем сезоне РПЛ Зиньковский сыграл за "Крылья Советов" в 30 матчах, в которых забил четыре гола, отдал 11 голевых передач и стал лучшим ассистентом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.