"Крылья Советов" получат за Зиньковского 240 млн рублей

"Спартак" заплатит "Крыльям Советов" за полузащитника Антона Зиньковского 240 млн руб, сообщает bookmaker-ratings.ru со ссылкой на источник, близкий к московскому клубу.
По информации издания это сумма, которую получат только "Крылья Советов", без агентских и подъемных выплат.
Ранее портал сообщил, что 26-летний футболист подписал контракт со "Спартаком".
В прошедшем сезоне РПЛ Зиньковский сыграл за "Крылья Советов" в 30 матчах, в которых забил четыре гола, отдал 11 голевых передач и стал лучшим ассистентом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?