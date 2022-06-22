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"Крылья Советов" получат за Зиньковского 240 млн рублей Игроки и тренеры "Крыльев Советов" получат грамоты от губернатора Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели переходит в "Сочи" Хоккейный ЦСК ВВС сменит лигу Матео Барач остается в "Крыльях"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" получат за Зиньковского 240 млн рублей

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Спартак" заплатит "Крыльям Советов" за полузащитника Антона Зиньковского 240 млн руб, сообщает bookmaker-ratings.ru со ссылкой на источник, близкий к московскому клубу.

По информации издания это сумма, которую получат только "Крылья Советов", без агентских и подъемных выплат.

Ранее портал сообщил, что 26-летний футболист подписал контракт со "Спартаком".

В прошедшем сезоне РПЛ Зиньковский сыграл за "Крылья Советов" в 30 матчах, в которых забил четыре гола, отдал 11 голевых передач и стал лучшим ассистентом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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