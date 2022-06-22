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Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить предпринимателя, пытавшегося подкупить врача

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске закончилось расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя, обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2020 г. мужчина, курировавший строительно-монтажные работы на объекте АО "НК НПЗ", передал врачу психиатру-наркологу 15 тыс. рублей. За это медик должен был выдать заключения об отсутствии алкогольного опьянения у работника. При этом из-за нетрезвого сотрудника подрядчика могли оштрафовать.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в суд ушло и дело медицинского работника. Врачу вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и с. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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