В Самарской области будут судить предпринимателя, пытавшегося подкупить врача

В Новокуйбышевске закончилось расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя, обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в мае 2020 г. мужчина, курировавший строительно-монтажные работы на объекте АО "НК НПЗ", передал врачу психиатру-наркологу 15 тыс. рублей. За это медик должен был выдать заключения об отсутствии алкогольного опьянения у работника. При этом из-за нетрезвого сотрудника подрядчика могли оштрафовать.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее в суд ушло и дело медицинского работника. Врачу вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и с. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне