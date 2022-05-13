Психиатра-нарколога из Самарской области будут судить за взятки

В Новокуйбышевске закончилось расследование уголовного дела врача наркологического диспансера, которую обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с марта по май 2020 г. психиатр-нарколог дважды получала деньги за выдачу медицинских заключений об отсутствии состояния алкогольного опьянения у работников подрядных организаций, задержанных на проходной. При этом нетрезвых сотрудников должны были привлечь к дисциплинарной ответственности, а подрядчика оштрафовать.
Общая сумма взяток составила не менее 23 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне