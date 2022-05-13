Психиатра-нарколога из Самарской области будут судить за взятки

В Новокуйбышевске закончилось расследование уголовного дела врача наркологического диспансера, которую обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с марта по май 2020 г. психиатр-нарколог дважды получала деньги за выдачу медицинских заключений об отсутствии состояния алкогольного опьянения у работников подрядных организаций, задержанных на проходной. При этом нетрезвых сотрудников должны были привлечь к дисциплинарной ответственности, а подрядчика оштрафовать.

Общая сумма взяток составила не менее 23 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.