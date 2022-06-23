Избран новый глава Кинель-Черкасского района

В четверг, 23 июня, на заседании собрания представителей Кинель-Черкасского района избран новый глава муниципального района. Им стал Валерий Фролов, занимавший пост заместителя главы района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Депутаты постановили - в соответствии с решением собрания представителей, считать Валерия Фролова вступившим в должность главы района с сегодняшнего дня.

В присутствии представителей правительства Самарской области, прокуратуры Кинель-Черкасского района, депутатов Самарской губернской думы, глав сельских поселений, почетных граждан района, руководителей учреждений и общественных организаций района Валерий Фролов принес торжественную присягу.

"Благодарю за оказанное доверие. Сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Уверен, что наша совместная работа позволит решить все задачи, поставленные перед нами президентом Российской Федерации, губернатором Самарской области и жителями Кинель-Черкасского района", - подчеркнул новый глава района.

Напомним, в марте этого года бывший глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько досрочно покинул пост. С 24 марта работала конкурсная комиссия по отбору кандидата на эту должность, а обязанности главы района исполнял первый заместитель Вячеслав Гончарук.