"Поддерживают, но говорят, что это капля в море": как живут люди, выбирающие жизнь без отходов

Zero waste (или "ноль отходов") — стиль жизни, при котором люди стремятся как можно сильнее сократить количество отходов. Безотходный образ жизни подразумевает под собой следование пяти принципам: откажись (refuse), сократи (reduce), используй повторно (reuse), переработай (recycle) и компостируй (rot). Мы поговорили с последовательницей zero waste в Самаре Еленой Горячкиной о том, с какими проблемами она сталкивается, пытаясь жить по принципу "ноль отходов".

- Как долго ты придерживаешься экологичного образа жизни?

- Около четырех лет. Пришла к нему после того, как коллега рассказала об организации "Вторсырье на благотворительность". Грубо говоря, она меня приучила к раздельному сбору. После этого я начала читать, узнавать, следовать принципам zero waste.

Мне всегда была интересна защита окружающей среды. Я замечала, что очень много мусора в неположенных местах, что пластика очень много. Эти проблемы были мне близки, поэтому я легко перестроилась на раздельный сбор у себя дома.

Для меня ничего сложного в этом нет. Я везде пропагандирую этот образ жизни, всем говорю, что нужно собирать вторсырье, сортировать его и сдавать, что это достаточно легко делается. И некоторых людей я к этому уже благополучно приучила.

- Сразу ли ты стала придерживаться принципов zero waste или пришла к ним постепенно?

- Не совсем сразу. Наверное, лучше всего у меня получилось изначально придерживаться reuse и recycle (использовать повторно и перерабатывать). С этим, конечно, было проще всего.

С остальным было посложнее. Например, я очень люблю посткроссинг — отправлять открытки по стране и миру. Для этого я раньше использовала всякие наклеечки, скотчи и цветные ручки. Это то, чем я люблю заниматься. Но через некоторое время я поняла, что это не только красота, но и лишний мусор.

Постепенно я стала отходить от этого, не в том смысле, что перестала отправлять открытки по миру, я их отправляю, но уже с минимальным количеством милых штучек. У меня их до сих пор осталось очень много. Я такой человек, по крайней мере, была им раньше, который покупает много всего, чтобы оно копилось.

Осталось другое хобби — коллекционирование полученных открыток. Я от этого не хочу отходить, мне кажется это очень милым. Находить в своем почтовом ящике письма и открытки — для меня это милота. Но я решила отказаться от наклеек и другого декора, потому что это мусор, это пластик, который не перерабатывается. Накопившихся наклеек мне хватит надолго, но впредь я решила, что покупать всякие штучки для декора я больше не буду.

- От чего еще тебе пришлось отказаться, когда ты перешла на zero waste?

- Я четыре года уже не пользуюсь влажными салфетками, хотя, понятное дело, это вещь удобная. Но это мусор, который не перерабатывается.

Первое время было непривычно. Тебе нужно вытереть руки, а вытереть их просто нечем. Есть салфетки, есть носовые платки, но их нужно смачивать, а это проблематично. Некритично, но с влажными салфетками было проще. Не могу сказать, что я страдаю, я быстро от них отвыкла.

Легко отказалась от девчачьих средств личной гигиены типа прокладок и тампонов. Заменила их на многоразовые прокладки и менструальную чашу. Это очень удобно, экологично и экономично. Пользуюсь, и вообще никаких сложностей у меня с этим нет. В принципе, из каких-то таких вещей. Нет, я особо не почувствовала какую-то боль от того, что от чего-то отказываюсь.

Но у меня остались предметы, которыми я пользуюсь и которые я не знаю, как заменить. Это тушь для ресниц и карандаш для бровей. У меня минимум косметики, но от этого я пока не готова отказаться. Эти вещи не перерабатываются. Хотя, конечно, я читала книгу Беа Джонсон про zero waste. В ней она рассказывает, как делает подводку для глаз и тушь для ресниц с помощью миндаля, но это уж очень проблематично.

- В книге "Дом без отходов" Беа Джонсон писала, что за год отходы всей ее семьи помещаются в литровую банку. Как ты думаешь, получится ли у тебя добиться такого же результата?

- Если в России будет больше мест, где можно избежать лишней упаковки и купить товары в свою тару, то, да, можно и одной банкой ограничиться. У меня сейчас в основном пищевые отходы, за редким исключением пластик, который нельзя переработать, но такого очень мало.

- Какого из принципов zero waste тебе сложнее всего придерживаться?

- Из пяти принципов сложнее всего мне придерживаться принципа rot, то есть компостирования. К сожалению, в условиях городской среды компостировать очень сложно. Намного проще, если ты живешь в частном доме. Я подумываю завести компостер с червячками, которые будут это все мне делать.

У меня много вопросов на эту тему, поэтому пока я все еще вынуждена выкидывать мусор в контейнеры. Использую для выброса мусора ведро, но иногда у меня появляются откуда-то бумажные пакеты. Пластиковые пакеты стараюсь вообще не использовать. Я их не покупаю, но иногда знакомые мне что-то передают в таких пакетах, которые нельзя сдать на переработку. Я выношу в них мусор, такое тоже бывает.

У меня много именно пищевых отходов, потому что в основном все продукты я покупаю в свою тару. Я веган, соответственно, в моем рационе больше овощей и фруктов. Такие продукты питания легко купить на развес. Если не получается покупать в свою тару, то беру в упаковке, которую можно сдать на переработку.

С июня я запустила для себя челлендж, чтобы совсем отказаться от продукции в упаковке, хотя бы на месяц. К сожалению, это не может относится к кормам и продукции для животных. У меня дома живут две собаки и кошка. Я не могу полноценный корм приготовить в домашних условиях, поэтому вынуждена покупать специализированные корма. На развес таких кормов, к сожалению, нет. Кроме того, это еще и витамины, и капли, которые тоже продаются в упаковке, поэтому совсем избавиться от нее нельзя.

Но товары для себя, я думаю, у меня получится купить без упаковки, поэтому хочу попробовать. Тем более, сейчас лето, сейчас много фруктов и овощей, зеленушек разных, которые можно будет приобрести в свою тару. Все это, в принципе, легко приобрести в супермаркетах и магазинах, но сейчас еще и рыночки открылись. Думаю, что даже в шаговой доступности все это можно будет купить. Интересно, что из этого получится.

- Получается ли у тебя придерживаться принципов zero waste в работе?

- Я работаю в ветеринарной лаборатории в приеме образцов. В большинстве случаев у нас все многоразовое: пробирки, пипетки и так далее. В целях экономии врачи с районных станций моют и пластиковые пробирки. Конечно, не во всем можно избежать отходов.

Медицина — это сфера, в которой много одноразового. Материал нам привозят в пластиковых пакетах, которые потом сжигают. Нитриловые перчатки, в которых производятся исследования, тоже одноразовые.

- Дороже ли выходит такой образ жизни, когда ищешь альтернативы без пластика?

- Я бы не сказала, потому что есть многоразовая альтернатива. Те же замены женских средств личной гигиены — менструальная чаша и многоразовые прокладки. Выходит в разы дешевле. Даже на этом примере можно сказать, что дороже не выходит, это точно.

Этот образ жизни дешевле за счет того, что используешь многоразовые альтернативы, не покупаешь лишний мусор, носишь подолгу вещи. Нет у тебя такой проблемы, как, грубо говоря, ежегодная смена гардероба. Когда я еще была студенткой, каждый сезон меняла гардероб. Сейчас я ношу вещи годами, некоторые вещи у меня уже десятилетиями. И мне нормально. Они хорошего качества, соответственно, носятся долго. Если что-то порвется, это можно подлатать. Экономия налицо.

Единственное, сложно купить крупы в свою тару, нужно постараться и поискать. У нас в городе, насколько я знаю, очень сложно с сыпучей продукцией на развес. Это рынки в основном. На них можно найти, но продавцы все равно пытаются впихнуть пакеты, говоря, что все это бесплатно. В такие моменты начинаю злиться даже: "Ну не надо мне, я со своим!" А в ответ: "Девушка, это бесплатно! Вы потом этот пакет как-нибудь можете использовать".

- Как ты относишься к маркировке "eco" на товарах? Действительно ли они экологичнее?

- Не всегда. Зачастую это какие-то модные тенденции, часто это гринвошинг (необоснованное позиционирование товаров как экологичных — прим. Волга Ньюс). Я не обращаю внимание на такую маркировку. Я смотрю на состав товаров, тестируется или не тестируется продукт на животных. Для меня это важно. Ну и упаковка, если я альтернативу не могу найти без упаковки, то, конечно, я смотрю на маркировку, перерабатывается та или иная тара или нет.

- Как относятся друзья и близкие к твоему образу жизни?

- Поддерживают, но все равно говорят, что это капля в море, что таких людей единицы и суть от этого не поменяется, хотя я на своем примере стараюсь доказать обратное. Знакомых, которые придерживаются хотя бы раздельного сбора, у меня очень мало.

Семья потихоньку к этому идет. Я их приучаю к раздельному сбору, говорю, что можно отвести, могут даже приехать и забрать бесплатно, если ты набираешь определенный объем вторсырья. Они рады и восхищены мной, но даже мой пример их не особо стимулирует. От этого, конечно, грустно становится. Это, наверное, от человека зависит, от его осознанности. Здесь ничего не попишешь, заставить их я не могу.

Меня поддерживают, но людей, которые выбрали такой же путь, единицы. Не знаю, не хватает им, может быть, силы воли, хотя я считаю, что ничего такого сложного в этом нет. Нет такого, чтобы пришлось отказаться от чего-то, что кардинально изменит твой образ жизни.

Всему можно найти многоразовую замену. Никаких сложностей, в принципе, не возникает. К этому нужно привыкнуть. Взяли, использовали и выбросили — это уже годами отработанная практика, от которой нужно отвыкать, а на это нужно время.