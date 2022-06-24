РПЛ опубликовала даты и время начала первых пяти матчей "Крыльев" в новом сезоне

Российская Премьер-Лига опубликовала подробное расписание пяти стартовых туров сезона 2022/23.
Первый матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" пройдет 16 июля в 17:30 в Оренбурге.
22 июля в Санкт-Петербурге самарцы сыграют с "Зенитом". Начало матча в 20:00.
31 июля на домашнем стадионе "Крылья" примут Торпедо. Игра начнется в 17:30.
7 августа встреча "Крылья Советов" - "Динамо" назначена на 17:30.
"Локомотив" примет самарцев 13 августа в 15:00.
С полным расписанием можно ознакомится на сайте РПЛ.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?