РПЛ опубликовала даты и время начала первых пяти матчей "Крыльев" в новом сезоне

Российская Премьер-Лига опубликовала подробное расписание пяти стартовых туров сезона 2022/23.

Первый матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" пройдет 16 июля в 17:30 в Оренбурге.

22 июля в Санкт-Петербурге самарцы сыграют с "Зенитом". Начало матча в 20:00.

31 июля на домашнем стадионе "Крылья" примут Торпедо. Игра начнется в 17:30.

7 августа встреча "Крылья Советов" - "Динамо" назначена на 17:30.

"Локомотив" примет самарцев 13 августа в 15:00.

С полным расписанием можно ознакомится на сайте РПЛ.