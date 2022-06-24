Рецидивисты напали на таксиста в Самарской области

Большеглушицкий районный суд Самарской области вынес приговор двум мужчинам 29 и 30 лет за разбойное нападение на таксиста. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Местные жители выпивали и решили, что им нужно украсть автомобиль и сдать на металлолом. Для этого они отправились на стоянку такси в центре с. Большая Черниговка. Там мужчины попросили отвезти их в с. Александровка и по дороге напали на водителя. Пассажиры пригрозили таксисту ножом, забрали мобильник, высадили из машины и уехали в направлении Самары.

Позже полицейские разыскали автомобиль на трассе Самара — Бузулук. Под подозрение попали двое неоднократно судимых мужчин, которых задержали в Оренбурге. Подозреваемые признали вину и рассказали, что украденный телефон сдали в ломбард.

В итоге налетчики получили по четыре года в колонии строгого режима.