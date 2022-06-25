В Пестравском районе неизвестный убил двух лебедей

На пруду Морцо, расположенном на территории охотничьего угодья "Степное" в Пестравском районе, обнаружены две незаконно добытые особи лебедей, занесенных в Красную книгу Самарской области, сообщает пресс-служба регионального департамента охоты и рыболовства.
О происшедшем государственный инспектор ведомства сообщил в дежурную часть Отделения МВД России по Пестравскому району. По результатам осмотра c места происшествия сотрудниками полиции, при участии специалистов в области ветеринарии, изъяты незаконно добытые особи лебедей.
В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится соответствующая проверка.
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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это