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Происшествия

В Пестравском районе неизвестный убил двух лебедей

ПЕСТРАВКА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пруду Морцо, расположенном на территории охотничьего угодья "Степное" в Пестравском районе, обнаружены две незаконно добытые особи лебедей, занесенных в Красную книгу Самарской области, сообщает пресс-служба регионального департамента охоты и рыболовства.

О происшедшем государственный инспектор ведомства сообщил в дежурную часть Отделения МВД России по Пестравскому району. По результатам осмотра c места происшествия сотрудниками полиции, при участии специалистов в области ветеринарии, изъяты незаконно добытые особи лебедей.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится соответствующая проверка.

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