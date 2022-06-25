Экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин перейдет в "Факел"

Бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин, покинувший самарскую команду по окончании контракта, продолжит карьеру в воронежском "Факеле", сообщает metaratings.ru.

По информации издания, сторона футболиста и воронежский клуб согласовали все условия. Уже в ближайшее время "Факел" подтвердит подписание контракта с игроком. 27-летний Божин перейдет в Воронеж на правах свободного агента.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провёл пять матчей. Он уже выступал в воронежском "Факеле" в сезоне 2018/2019, после чего перешёл в "Торпедо".