Экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин перейдет в "Факел"

Бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин, покинувший самарскую команду по окончании контракта, продолжит карьеру в воронежском "Факеле", сообщает metaratings.ru.
По информации издания, сторона футболиста и воронежский клуб согласовали все условия. Уже в ближайшее время "Факел" подтвердит подписание контракта с игроком. 27-летний Божин перейдет в Воронеж на правах свободного агента.
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провёл пять матчей. Он уже выступал в воронежском "Факеле" в сезоне 2018/2019, после чего перешёл в "Торпедо".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?