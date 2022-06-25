По факту гибели рабочего при падении со строящегося путепровода в Самаре возбуждено уголовное дело

По факту гибели 55-летнего рабочего при падении со строящегося путепровода на ул. Ново-Садовая при выполнении строительно-монтажных работ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 24 июня между 9 до 10 часами утра произошло падение 55-летнего мужчины, выполнявшего строительно-монтажные работы на объекте строительства, расположенном на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, с конструкции ригель опоры транспортной развязки.

"По предварительным данным, причиной произошедшего явилось нарушение правил охраны труда со стороны руководства организации-подрядчика", — отмечают в СУ СК РФ по Самарской области.

Уголовное дело возбуждено Советским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.