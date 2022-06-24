Рабочий упал со строящегося моста на ул. Ново-Садовой и погиб

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В пятницу, 24 июня, в Самаре начали доследственную проверку из-за гибели 52-летнего мужчины на строительстве моста на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области