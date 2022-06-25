"Крылья Советов" подписали нападающего Максима Глушенкова

"Крылья Советов" подписали трехлетний контракт с 22-летним российским нападающим Максимом Глушенковым, сообщает пресс-служба клуба. Футболист перешел в нашу команду из московского "Спартака".

Глушенков дважды приходил в "Крылья" на правах аренды — в сезонах 2019/20 и 2021/22. На его счету 39 матчей в составе нашей команды, 10 голов и две результативные передачи.

"Максим не нуждается в представлении — в прошлом сезоне он продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение. "Крылья" получили качественного и перспективного нападающего, прекрасно знакомого с требованиями тренерского штаба, а Максим — команду, в которой ему доверяют. Хочу пожелать Максиму успехов — я уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы прогрессировать и добиваться высоких результатов", — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.