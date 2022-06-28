Как в кино: Куйбышевский НПЗ запустил виртуальный тур на производство

Теперь все, что нужно, чтобы увидеть процесс превращения нефти в топливо, — 3D-очки и джойстик. С помощью VR-гарнитуры гости предприятия смогут дистанционно, не пересекая заводской проходной, побывать на технологических объектах и оценить масштабы производства с высоты птичьего полета.
Проект виртуального музея c возможностью 3D-экскурсий Куйбышевский НПЗ разработал, используя технологии дополненной реальности. Это позволяет, например, детально изучить технологические установки, заглянуть в операторную, из которой ведется управление рабочими процессами, или вместе с лаборантами принять участие в испытаниях нового топлива. Теперь такие экскурсии доступны всем, кто интересуется профессией нефтепереработчика и не только.
По итогам авторитетного национального конкурса корпоративных медиа "Серебряные нити" идея сотрудников Куйбышевского НПЗ была признана лучшим проектом промышленного туризма среди 150 компаний-участников. Цифровизация во всех областях деятельности — один из ключевых элементов стратегии НК "Роснефть". Акцент на внедрении новейших технологий позволяет повысить прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке компании.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее