Как в кино: Куйбышевский НПЗ запустил виртуальный тур на производство

Теперь все, что нужно, чтобы увидеть процесс превращения нефти в топливо, — 3D-очки и джойстик. С помощью VR-гарнитуры гости предприятия смогут дистанционно, не пересекая заводской проходной, побывать на технологических объектах и оценить масштабы производства с высоты птичьего полета.

Проект виртуального музея c возможностью 3D-экскурсий Куйбышевский НПЗ разработал, используя технологии дополненной реальности. Это позволяет, например, детально изучить технологические установки, заглянуть в операторную, из которой ведется управление рабочими процессами, или вместе с лаборантами принять участие в испытаниях нового топлива. Теперь такие экскурсии доступны всем, кто интересуется профессией нефтепереработчика и не только.

По итогам авторитетного национального конкурса корпоративных медиа "Серебряные нити" идея сотрудников Куйбышевского НПЗ была признана лучшим проектом промышленного туризма среди 150 компаний-участников. Цифровизация во всех областях деятельности — один из ключевых элементов стратегии НК "Роснефть". Акцент на внедрении новейших технологий позволяет повысить прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке компании.