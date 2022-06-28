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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Как в кино: Куйбышевский НПЗ запустил виртуальный тур на производство

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь все, что нужно, чтобы увидеть процесс превращения нефти в топливо, — 3D-очки и джойстик. С помощью VR-гарнитуры гости предприятия смогут дистанционно, не пересекая заводской проходной, побывать на технологических объектах и оценить масштабы производства с высоты птичьего полета.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Проект виртуального музея c возможностью 3D-экскурсий Куйбышевский НПЗ разработал, используя технологии дополненной реальности. Это позволяет, например, детально изучить технологические установки, заглянуть в операторную, из которой ведется управление рабочими процессами, или вместе с лаборантами принять участие в испытаниях нового топлива. Теперь такие экскурсии доступны всем, кто интересуется профессией нефтепереработчика и не только.

По итогам авторитетного национального конкурса корпоративных медиа "Серебряные нити" идея сотрудников Куйбышевского НПЗ была признана лучшим проектом промышленного туризма среди 150 компаний-участников. Цифровизация во всех областях деятельности — один из ключевых элементов стратегии НК "Роснефть". Акцент на внедрении новейших технологий позволяет повысить прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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