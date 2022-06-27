Бизнес Самарской области пользуется автоматическим продлением действия разрешений и лицензий

Малый и средний бизнес Самарской области активно использует меры поддержки, принятые Правительством РФ. Этой весной были на 12 месяцев автоматически продлены сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Документ также предполагает упрощенное получение или переоформление лицензий и разрешений в 2022 году. Вместе это позволяет снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал необходимость снижения административных барьеров для бизнеса, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

"Принятое решение стало серьезным подспорьем для компаний в самых разных отраслях. На уровне региона в последние годы мы уже ведем работу по сокращению сроков предоставления госуслуг по разрешительной деятельности. К примеру, региональный минтранс сократил сроки выдачи разрешения на перевозки пассажиров и багажа легковым такси с 30 календарных до 5 рабочих дней. Мы постоянно совершенствуем условия для работы бизнеса в Самарской области и делаем все, чтобы административных барьеров для предпринимателей становилось меньше", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Федеральная мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе в таких важных сферах деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля (включая торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси. Всего будет автоматически продлено действие или переоформлено в упрощённом порядке более 2,5 млн разрешений.

Также постановлением переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Это решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления.

Госорганы наделяются полномочиями принимать решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

В числе принятых мер — продление на 12 месяцев лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, действие которых истекают в период с 14 марта 2022 года по 14 марта 2023 года.

Заявление о продлении лицензии теперь можно подать в лицензирующий орган не ранее чем за 180 дней до истечения срока действия таких лицензий после их продления. Напомним, что ранее этот срок составлял 90 дней. Предприниматели также смогут вернуть госпошлину, уже уплаченную за продление лицензии.

Если у юридического лица изменилось наименование, адрес осуществления лицензируемого вида деятельности, произошла реорганизация, то компании не придется обращаться с заявлением о внесении этих изменений в реестр разрешений или переоформлять действующее разрешение. Лицензирующий орган вправе самостоятельно внести изменения при наличии соответствующей информации.

Предприниматели Самарской области уже оценили принятое решение и отмечают актуальность и своевременность этого инструмента поддержки бизнеса в сложившихся экономических условиях.

"Разумеется, мы рады, что срок действия лицензий продлили на 12 месяцев. Это позволяет нам не тратить время и силы на подготовку очередного пакета документов, экономить средства на уплату госпошлины. Вместо этого мы можем продолжать работать, развиваться, обеспечивая стабильной работой и заработной платой своих сотрудников", — отметил Владимир Лапенков, директор ООО "ФАРТ", компании в сфере оптово-розничной торговли алкогольной продукцией.

Полный перечень действующих мер поддержки предпринимательства опубликован на сайте mybiz63.ru.