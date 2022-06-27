Самарские НКО обменялись опытом медиаактивности

В субботу, 25 июня, на площадке пресс-центра "Комсомольской правды" состоялась медиавстреча портала "Открытые НКО" в онлайн и оффлайн формате. Победители конкурса президентских грантов обсудили совместную работу некоммерческих организаций с прессой и поделились рекомендациями по продвижению проектов.

Самарская область вошла в число регионов-лидеров, получивших больше всего президентских грантов по итогам второго конкурса 2022 года. Поддержки добились 64 проекта самарских НКО.

Общую ситуацию качества данного вопроса прокомментировала председатель комиссии демографической и семейной политики Самарской области Светлана Петрова:

"Общественная палата регулярно проводит мониторинги работы организаций, где раздел "НКО" занимает большую часть. По подсчётам наши коллеги смогли привлечь около 18,5 миллиарда рублей на свою деятельность. Однако любопытно узнать и мнения граждан: 33% считают, что общественные организации должны заниматься защитой прав, 25% - говорят об оказании со стороны НКО услуг и, к сожалению, целых 42% совсем не знают, о чём идёт речь. Отсюда мы делаем вывод, что проведение подобных мероприятий просто необходимо для информирования о замечательной сфере деятельности и привлечения новых волонтёров", - поделилась информацией директор Благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

Представители НКО поделились советами в том числе по работе с медиа.

Так, представитель региональной общественной организации "Свежий ветер" Юлия Копылова рассказала, что по ее опыту большое количество публикаций в СМИ и постоянное обучение новым методам работы с населением в социальных сетях — это самые важные компоненты для получения поддержки от Фонда президентских грантов.

"Выигранный нами грант — большая честь и результат упорной пятилетней работы. Она предполагала сбор одежды через установку специальных контейнеров в торговых центрах, объединение других НКО для отправки медикаментов нуждающимся, социальную поддержку 107 погорельцам в виде постепенной постройки домов через проект "Благомобиль" и дальнейшее трудоустройство волонтёров. Важно помнить, что благополучие — это не только про деньги, но и про внутреннее благосостояние", - также напомнила она о содержании проекта.

"Сфера нашей работы — помощь семьям, у которых есть дети с аутизмом или синдромом Дауна. В обществе до сих пор есть стигмы про болезни, поэтому нужно всем, в том числе и прессе, доступно объяснять о происходящем, - говорит психолог автономной некоммерческой организации "Центр развития социального интеллекта" Иван Титков. - Мы делаем всё, чтобы семья вышла в прекрасное будущее: групповая терапия, индивидуальные встречи, подкасты для детей, создание развивающих игр, помощь в профориентации. С момента открытия нам одобряют 28 заявок из 50, получаем стабильно два президентских гранта в год. И связанно это, на мой взгляд, с тем, что примерно 50% трафика — это тщательное общение в социальной сети ВКонтакте, где одним из принципов выступает не количество, а качество материалов".

Представитель самарской общественной организации поддержки социальных инициатив "Ресурсный клуб" Юрий Майстровский отметил необходимость иметь несколько площадок вещания, либо быть готовыми их менять. В пример он привел ситуацию с закрытием в России ряда социальных сетей после начала спецоперации на Украине. По его словам, упоминание проекта в СМИ - это ресурс, залог успеха.

"Наша цель — устойчивая работа НКО в сфере коворкинга, - пояснил он суть проекта. - По данным за 2020 года, закрылось 825 НКО, открылось же всего 149. Это большая потеря сложилась ввиду пандемии, нехватки ресурсных центров и отсутствия высокоспециализированных сотрудников. Наш слоган звучит как "Не покупай лишнего — пользуйся бесплатным", так что мы планируем создать союз прокатчиков и предоставлять организациям мебель, одежду и видеопроекты".

"В течение 20 лет мы занимаемся популяризацией и развитием джаза в самарском регионе через создание отдельной кафедры, - включился в обмен опытом директор джазовой студии "Движение" Денис Рыбаков. - Джаз — это музыка интеллектуальная, большой труд. В России есть проблема с узкими направлениями, но мой пример - порядка 10 различных грантов в год, показывает, что упорство помогает достичь желаемого".

По его словам, работники медиа до конца не понимают таких особенных кейсов, поэтому он планирует "работать на их поле": "Например, у нас в планах сделать серию интервью с культурными деятелями для понимания, как люди развивали джаз".

Ведущая "Самара-ГИС" и организатор проекта "Обернитесь" Инесса Панченко посоветовала коллегам при выборе контента для СМИ ориентироваться не только на рейтинги, но и на социально значимые события, не приносящие порой совсем никаких денег.

"Наш проект "Обернитесь" - про свет в конце тоннеля. Люди доходят до последней черты и кажется, что нет смысла жить, но герои работы доказывают, что любая проблема не порог. Кто-то спросит: "Зачем про это снимать?", на что отвечу, что истории обычно имеют прекрасные продолжения", - сказала она.