Под Самарой 12-летняя девочка провалилась в колодец

В Кинельском районе Самарской области прокуратура начала проверку из-за инцидента с 12-летним ребенком.

Ранее в интернете появилось сообщение о том, что 26 июня в колодец на пересечении улиц Полевой и Демьяна Бедного провалилась девочка. Ее доставили в больницу с ушибом.

Надзорное ведомство проверит, соблюдала ли все требования телекоммуникационная организация, которой принадлежит колодец.