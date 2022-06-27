Дмитрий Азаров провел встречу с премьер-министром Республики Беларусь

В понедельник , 27 июня, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. На встрече обсуждалось расширение торгово-экономического сотрудничества и реализация проектов, имеющих важное значение для социально — экономического развития Самарской области.

В совещании также принимали участие Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, члены кабинета министров Самарской области и Совета министров Республики Беларусь.

Напомним, ранее сегодня Дмитрий Азаров обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко стратегические вопросы развития партнерства двух стран. Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси наращивать темпы сотрудничества с Самарской областью и расширять сферы деятельности.

На встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко Дмитрий Азаров обсудил конкретные проекты для совместной реализации и точки роста по укреплению дальнейшего взаимодействия.

"В торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном сотрудничестве результаты очень неплохие. Радует, что программа вашего визита насыщенная. Самое главное — это предметно рассмотреть резервы для наращивания нашего взаимодействия, те ниши, которые необходимо "раскачать", чтобы полностью задействовать все резервы. Самарская область — один из самых промышленно развитых регионов в России. Кооперация, взаимные поставки, замещение продукции недружественных бывших партнеров — все это требует скорости в принятии решений и отзывчивости", — сказал Роман Головченко.

Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Премьер-министр отметил, что Республика Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Самарской областью по целому ряду растущих направлений, например, в машиностроительной продукции, строительной сфере, электротранспорте, науке и образовании, сельском хозяйстве. "У вас реализуется масштабная программа по развитию сельского хозяйства с упором на техническую и технологическую модернизацию комплекса. Здесь есть потенциал для роста", — особо подчеркнул Роман Головченко.

Дмитрий Азаров отметил, что визиту делегации Самарской области в Республику Беларусь предшествовала большая предварительная работа с тем, чтобы уже на рабочих встречах принимались четкие решения. "Мы приехали с конкретными намерениями. Надеюсь, что тот потенциал, который мы уже создали по нашему сотрудничеству, о котором говорил и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, мы вместе сможем реализовать", — сказал глава Самарской области.

Дмитрий Азаров добавил, что в Республику Беларусь в составе делегации приехали представители самарского бизнеса: "В рамках их визита уже есть определенность о подписании 4 соглашений о сотрудничестве между предприятиями".

По мнению губернатора Самарской области, одним из мощнейших драйверов развития торгово-экономического сотрудничества региона с Республикой Беларусь станет мост через Волгу и трасса в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

"Это очень удобная логистическая площадка и оптимальная географическая точка для продвижения продукции белорусских компаний на российский рынок и рынок Средней Азии", — сказал губернатор, уточнив, что белорусским компаниям могут быть интересны возможности собой экономической зоны "Тольятти", индустриальных парков и крупных логистических центров, расположенных в регионе.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Роман Головченко обсудили целый ряд других проектов и вопросов. В частности, Глава региона заявил о готовности региона заключить крупные сделки с предприятиями Беларуси в рамках реализации масштабной программы замены лифтового оборудования в жилых домах Самарской области, перспективах взаимодействия по приобретению пассажирского транспорта. Также внимание на встрече было уделено сотрудничеству в сфере поставок автокомпонентов для нужд АвтоВАЗа.

Кроме того, рассматривались вопросы взаимопоставок сельскохозяйственной техники, экспорта продукции сельскохозяйственной и пищевой промышленности, развитие ярмарочной торговли, возобновление прямого авиасообщения между Минском и Самарой, перспективы сотрудничества в рамках проекта НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", взаимодействие в сфере молодежной политики, туризма, здравоохранения и культуры.