16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Поддерживают, но говорят, что это капля в море": как живут люди, выбирающие жизнь без отходов МЧС: штраф за сжигание сухой травы вырос в пять раз На острове Проран установлены мусорные контейнеры В Чапаевске приступили к работам по рекультивации территории СВЗХ Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Экология Общество

Восьмилетний школьник из Сызрани вошел в число лучших эко-художников страны

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МТС и благотворительный проект "Поколение М" подвели итоги всероссийского экологического конкурса "Познаем мир с фиксиками". Среди сотен участников со всей страны приз зрительских симпатий завоевал юный художник из Сызрани Никита Карпов, нарисовавший комикс с героями легендарного мультсериала.

Фото: предоставлено МТС

Экологический конкурс "Познаем мир с фиксиками" проходил на сайте проекта "Поколение М". В нем принимали участие дети в возрасте 6-10 лет со всей России. Ребята изучали размещенные на сайте мастер-классы профессора Чудакова, знакомились с полезными эко-привычками и учились сохранять природу. Для участия в конкурсе школьники должны были выполнить творческое задание: нарисовать комикс на тему сохранения окружающего мира или сделать своими руками что-нибудь полезное из предметов, уже бывших в употреблении.

В число лучших художников конкурса вошел сызранский школьник Никита Карпов. Он нарисовал цветными карандашами комикс с любимыми героями "Фиксиков" — Симкой и Ноликом, которые помогают детям узнавать технический мир и беречь природу. Мальчику нравится техника, он любит роботов и модели автомобилей — у него даже есть своя коллекция маленьких машин. А еще Никита очень активный и увлекающийся, любит общаться с друзьями и всегда принимает участие в школьных мероприятиях. Про конкурс "Поколение М" мальчик узнал от своего учителя и загорелся идеей в нем поучаствовать.

"Этот конкурс показал, что для школьников важна тема экологии — нас порадовало внимание ребят к этой теме и креативный подход в выполнении творческих заданий. Самарская область вошла в пятерку регионов с самым большим числом участников конкурса. Благотворительный проект МТС "Поколение М" позволяет говорить с детьми о проблемах экологии на их языке, а также дает ребятам возможность получить новые знания, проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал вместе с опытными педагогами, независимо от места проживания", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3