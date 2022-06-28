Восьмилетний школьник из Сызрани вошел в число лучших эко-художников страны

МТС и благотворительный проект "Поколение М" подвели итоги всероссийского экологического конкурса "Познаем мир с фиксиками". Среди сотен участников со всей страны приз зрительских симпатий завоевал юный художник из Сызрани Никита Карпов, нарисовавший комикс с героями легендарного мультсериала.

Экологический конкурс "Познаем мир с фиксиками" проходил на сайте проекта "Поколение М". В нем принимали участие дети в возрасте 6-10 лет со всей России. Ребята изучали размещенные на сайте мастер-классы профессора Чудакова, знакомились с полезными эко-привычками и учились сохранять природу. Для участия в конкурсе школьники должны были выполнить творческое задание: нарисовать комикс на тему сохранения окружающего мира или сделать своими руками что-нибудь полезное из предметов, уже бывших в употреблении.

В число лучших художников конкурса вошел сызранский школьник Никита Карпов. Он нарисовал цветными карандашами комикс с любимыми героями "Фиксиков" — Симкой и Ноликом, которые помогают детям узнавать технический мир и беречь природу. Мальчику нравится техника, он любит роботов и модели автомобилей — у него даже есть своя коллекция маленьких машин. А еще Никита очень активный и увлекающийся, любит общаться с друзьями и всегда принимает участие в школьных мероприятиях. Про конкурс "Поколение М" мальчик узнал от своего учителя и загорелся идеей в нем поучаствовать.

"Этот конкурс показал, что для школьников важна тема экологии — нас порадовало внимание ребят к этой теме и креативный подход в выполнении творческих заданий. Самарская область вошла в пятерку регионов с самым большим числом участников конкурса. Благотворительный проект МТС "Поколение М" позволяет говорить с детьми о проблемах экологии на их языке, а также дает ребятам возможность получить новые знания, проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал вместе с опытными педагогами, независимо от места проживания", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.