АвтоВАЗ планирует продлить четырехдневку с сентября по ноябрь

АО "АвтоВАЗ" планирует продлить сокращенный четырехдневный режим работы с 5 сентября по 6 ноября в связи с возможным негативным развитием ситуации на авторынке осенью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Введение неполной рабочей недели — превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года", — уточнили в пресс-службе.
Согласно приказу, с 5 сентября по 6 ноября подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Lada Granta, будут работать четыре дня в неделю в две смены, Lada Niva — четыре дня в неделю в одну смену, на платформе B0 — четыре дня в неделю в две смены.
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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.