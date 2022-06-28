В Самаре на ул. Молодогвардейской будет ограничено движение транспорта до 6 июля

В Самаре на ул. Молодогвардейской будет ограничено движение в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.

Улица будет перекрыта с 8:00 1 июля до 5:00 6 июля на участке по ул. Ульяновской на пересечении с ул. Молодогвардейской в районе дома № 19 по ул. Ульяновской.

По этой причине автобусы маршрутов № 24 и 92 будут следовать по скорректированной схеме.

