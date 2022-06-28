Народный артист Игорь Бутман выступит на джазовом фестивале в рамках лагеря Moving Club Camp

С 8 по 10 июля на территории загородного комплекса "Циолковский" пройдет джазовый лагерь Moving Club Camp. В нем примут участие более 60 молодых музыкантов Самарской области.
На протяжении трех дней ребят ждут групповые занятия, персональные консультации и творческие встречи с лучшими экспертами российского джазового сообщества. 10 июля, в последний день лагеря, пройдет джазовый фестиваль, где хедлайнером выступит квинтет народного артиста Игоря Бутмана.
Также на сцену выйдут квартет Анатолия Осипова, трио Владимира Нестеренко, трио Игоря Яковенко, певица Анастасия Лютова и др.
Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации. Получить билет можно на официальном сайте фестиваля.
Проведение летнего джазового лагеря и фестиваля стало возможным благодаря председателю ДМГОО "Клуб "Движение" Денису Рыбакову. В прошлом году он представил проект Moving Club Camp на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках образовательного заезда "Вкусный джаз" арт-кластера "Таврида". Идея получила поддержку и финансирование в размере 1,1 млн рублей.
Также фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области и министерства культуры Самарской области.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!