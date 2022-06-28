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Музыка Культура

Народный артист Игорь Бутман выступит на джазовом фестивале в рамках лагеря Moving Club Camp

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 10 июля на территории загородного комплекса "Циолковский" пройдет джазовый лагерь Moving Club Camp. В нем примут участие более 60 молодых музыкантов Самарской области.

На протяжении трех дней ребят ждут групповые занятия, персональные консультации и творческие встречи с лучшими экспертами российского джазового сообщества. 10 июля, в последний день лагеря, пройдет джазовый фестиваль, где хедлайнером выступит квинтет народного артиста Игоря Бутмана.

Также на сцену выйдут квартет Анатолия Осипова, трио Владимира Нестеренко, трио Игоря Яковенко, певица Анастасия Лютова и др.

Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации. Получить билет можно на официальном сайте фестиваля.

Проведение летнего джазового лагеря и фестиваля стало возможным благодаря председателю ДМГОО  "Клуб "Движение" Денису Рыбакову. В прошлом году он представил проект Moving Club Camp на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках образовательного заезда "Вкусный джаз" арт-кластера "Таврида". Идея получила поддержку и финансирование в размере 1,1 млн рублей.

Также фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области и министерства культуры Самарской области.


 

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