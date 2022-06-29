"Рубин" забил в матче с "Крыльями" четыре мяча

Во вторник, 28 июня, на первом контрольном матче на сборах "Крылья Советов" проиграли казанскому "Рубину" со счетом 1:3.

Команды провели на поле три тайма по 45 минут. Казанцы забили на 9 минуте, 40-й и 107.

Также на 131-й минуте в свои ворота мяч отправил Александр Ломовицкий.