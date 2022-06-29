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Музыка Культура

Фестиваль музыки и искусств "Тремоло" украсит лето Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Традиционный фестиваль, полюбившийся жителям Самарского региона, снова удивит встречей с великолепными российскими и зарубежными исполнителями. Он пройдет с 7 по 10 июля и не оставит равнодушными любителей джаза, мюзиклов и вечной классики.

Фото: предоставлено автором

Откроет фестиваль 7 июля программа Cinema Jazz. Музыканты Chigadaev Big Band представят зрителям атмосферу Голливуда. Вечер 8 июля будет целиком отдан классике. Произведения Имре Кальмана, Антонина Дворжака, Франческо Чилеа, Джузеппе Верди, Эннио Морриконе, Хиронемо Хименеса, Франческо Паоло Тости, Пьетро Масканьи, Александра Бородина и других композиторов прозвучат в исполнении солистки La Scala и Римской оперы великолепной Даниэлы Скиллачи.

Программа "Шедевры мирового мюзикла" будет представлена зрителю 9 июля, в субботу. Песни нью-йоркской улицы превратились в уважаемый всем миром жанр мюзикла. "Вестсайдская история" и "Моя прекрасная леди", "Иисус Христос Суперзвезда" и "Нотр-Дам де Пари". Не отстают и наши мюзиклы — "Бременские музыканты" и "Леди совершенство".

Солисты арт-проектов "Тенора XXI века" и "Vegas", великолепная Виктория Шевцова и инструментальная группа TENORʼS BAND подарят в этот вечер свое искусство жителям и гостям региона.

Билеты на концерты фестиваля можно купить по Пушкинской карте. Подробности на volgaclassic.ru.

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Молодцы!

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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