Фестиваль музыки и искусств "Тремоло" украсит лето Тольятти

Традиционный фестиваль, полюбившийся жителям Самарского региона, снова удивит встречей с великолепными российскими и зарубежными исполнителями. Он пройдет с 7 по 10 июля и не оставит равнодушными любителей джаза, мюзиклов и вечной классики.

Откроет фестиваль 7 июля программа Cinema Jazz. Музыканты Chigadaev Big Band представят зрителям атмосферу Голливуда. Вечер 8 июля будет целиком отдан классике. Произведения Имре Кальмана, Антонина Дворжака, Франческо Чилеа, Джузеппе Верди, Эннио Морриконе, Хиронемо Хименеса, Франческо Паоло Тости, Пьетро Масканьи, Александра Бородина и других композиторов прозвучат в исполнении солистки La Scala и Римской оперы великолепной Даниэлы Скиллачи.

Программа "Шедевры мирового мюзикла" будет представлена зрителю 9 июля, в субботу. Песни нью-йоркской улицы превратились в уважаемый всем миром жанр мюзикла. "Вестсайдская история" и "Моя прекрасная леди", "Иисус Христос Суперзвезда" и "Нотр-Дам де Пари". Не отстают и наши мюзиклы — "Бременские музыканты" и "Леди совершенство".

Солисты арт-проектов "Тенора XXI века" и "Vegas", великолепная Виктория Шевцова и инструментальная группа TENORʼS BAND подарят в этот вечер свое искусство жителям и гостям региона.

Билеты на концерты фестиваля можно купить по Пушкинской карте. Подробности на volgaclassic.ru.