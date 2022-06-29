Тольяттинский технопарк "Жигулевская долина" будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень", объединяющим 90 резидентов из 15 стран. Соответствующее соглашение подписано в ходе работы в Республике Беларусь делегации Самарской области, возглавляемой губернатором Дмитрием Азаровым.

Одни из ключевых задач визита делегации Самарской области в Беларусь — представление инвестиционного потенциала региона, привлечение новых партнеров, расширение сотрудничества в сфере широкого спектра производств и научно-технических разработок, в том числе с целью импортозамещения.

На решение этих задач направлено соглашение, заключенное между тольяттинским технопарком "Жигулевская долина" и китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" в ходе визита делегации Самарской области. Индустриальный парк "Великий камень" — особая экономическая зона площадью 112,5 кв. км, расположенная в 25 км от Минска в близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва.

В парке зарегистрированы 90 резидентов из 15 стран — Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Россия, Германия, Израиль, США, Сингапур и другие. Общий объем инвестиций — 1,24 млрд долларов. Количество рабочих мест резидентов — более 2000 человек.

Главная цель проекта "Великий камень" — развитие высокотехнологичных производств, трансфер инноваций и производство продукции, которая будет востребована на мировых рынках. Стартапам площадка предоставляется на льготных условиях. В индустриальном парке реализуются проекты в таких сферах как электроника и телекоммуникации, машиностроение, тонкая химия и фармацевтика, биотехнологии и новые материалы, научно-исследовательские разработки, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. В парке открыт китайско-белорусский инновационный центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. Парк "Великий камень" неоднократно отмечался европейскими и международными экспертами, признавался одним из самых быстрорастущих индустриальных парков.

"Итогом нашего взаимодействия с крупнейшим индустриальным парком Беларуси стало заключение соглашения о взаимной работе. Модель, связанная с совместными инвестициями белорусских и китайских партнеров в совместный технопарк, представляет для нас особый интерес, как и новые механизмы управления. Налаживание международных кооперационных связей технопарками Самарской области — наша плановая работа, которую мы осуществляем в рамках выполнения задач, поставленных губернатором Дмитрием Азаровым. И это очередное соглашение, очередной партнер, с которым мы будем выстраивать плотную работу в интересах наших резидентов и экономики региона", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Соглашение о сотрудничестве технопарка "Жигулевская долина" с индустриальным парком "Великий камень" предусматривает взаимодействие управляющих компаний двух площадок и их резидентов в области развития высокотехнологического предпринимательства, инновационной деятельности, применения научных достижений в производстве. Запланировано организовать сотрудничество компаний различного профиля — резидентов технопарков двух стран. В частности, по направлению дорожно-строительной техники, производства автокомпонентов и разработок в автомобилестроении, фармацевтике, изготовлении промышленного оборудования и медицинской техники, IT и высоких технологий.

"Целый ряд резидентов, которые работают в сфере высоких технологий, могут быть полезны экономике нашей страны и Самарской области, особенно в сегодняшних условиях. Мы провели переговоры по поводу дополнительной работы в этом направлении. Это могут быть поставки продукции на начальном этапе, локализация ряда проектов в нашем технопарке "Жигулевская долина" и особой экономической зоне "Тольятти", — считает руководитель министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Технопарк "Жигулевская долина" — одна из ведущих инвестиционных площадок Самарской области. На одной площадке объединены все инструменты для развития высокотехнологичных проектов и инновационных стартапов. Партнерами технопарка являются крупнейшие предприятия региона, ведущие вузы и научно-исследовательские центры Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга, финансовые структуры, институты развития и поддержки предпринимательства, международные компании, технопарки России и зарубежья. Сегодня более 260 компаний уже реализуют свои проекты в "Жигулевской долине". В апреле 2022 года "Жигулевская долина" в очередной раз подтвердила свою эффективность, став лауреатом премии Skolkovo Regions Awards и войдя в первую тройку региональных операторов "Сколково".

По словам Дмитрия Богданова, администрация индустриального парка "Великий камень" и его резиденты проявили большой интерес к работе "Жигулевской долины" и реализуемых на его площадке проектам.

"Коллеги из индустриального парка "Великий камень" проявили интерес к разработкам резидентов "Жигулевской долины", среди которых много инновационных, инжинирингованных и IT-компаний. Более того, мы уже состыковали ряд наших резидентов и резидентов технопарка "Великий камень" по целому ряду направлений. Мы видим, что во взаимной работе много точек пересечений и взаимный интерес, — считает Дмитрий Богданов. — Условия работы для инвесторов, которые мы создали в "Жигулевской долине" и Особой экономической зоне "Тольятти", сопоставимы и примерно находятся на одном уровне развития с тем, что есть в парке "Великий камень".

Директор ГАУ СО "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" — управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко подчеркнул, что кооперация инновационной инфраструктуры Республики Беларусь и Самарской области направлены на повышение технологической и экономической эффективности инновационных проектов.

"С индустриальным парком "Великий камень" мы были на связи задолго до подписания соглашения о партнерстве. К этому соглашению одновременно сформирована и подписана дорожная карта. И мы ясно понимаем, какие компании и проекты мы вовлекаем во взаимодействие на межгосударственном уровне", — отметил Александр Сергиенко.