В самарском детсаду пострадал ребенок, следователи начали проверку

В Самаре начали доследственную проверку из-за того, что ребенок получил травмы в детсаду. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 27 мая 2022 г. четырехлетний ребенок получил закрытый перелом грудины в детском саду. При этом сотрудники детсада не сообщили о случившемся ни родителям пострадавшего, ни медикам. К врачам обратилась мать мальчика, когда ему стало хуже.
Доследственную проверку начали по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Правоохранители дадут оценку действиям сотрудников дошкольного образовательного учреждения.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.