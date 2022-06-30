Директор самарской фирмы попал под уголовное преследование за невыплату зарплаты

В Самаре после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, руководитель ООО "УК Доверие" заключил трудовой договор с сотрудником, но не выплатил ему зарплату за шесть отработанных месяцев. Кроме того, работодатель многократно нарушал сроки выплаты работникам зарплаты и расчета при увольнении.