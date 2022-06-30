В четверг, 30 июня, в полдень в первый рейс отправился "Грушинский экспресс". Он будет четыре раза в день ходить из Самары до платформы им. В. Грушина. Добраться до фестиваля теперь можно за час и десять минут, с комфортом. В вагоне даже работает буфет.

"Мы долго прорабатывали эту концепцию, она родилась не случайно. Мы хотели, чтобы знаковое для региона место преобразилось, чтобы гостям фестиваля было комфортно. В следующем году пройдёт 50 юбилейный фестиваль, событие станет ещё более масштабным. И уверен, зрители оценят эту локацию", — рассказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Денис Мударисов.

В первый рейс экспресса отправился и руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Он подчеркнул, что с каждым годом у фестиваля становится всё больше поклонников. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области. Вопросам развития фестиваля серьёзное внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

"Сегодня Грушинский фестиваль — яркая фишка в событийном календаре региона, и с каждым годом он становится всё популярнее. Мы прибыли сюда на Грушинском экспрессе и увидели, как преобразилась платформа имени Грушина. Нет сомнений, что она станет отдельной событийной площадкой нашего региона. Сегодня фестиваль уже собрал большое количество гостей, с каждым днём оно будет увеличиваться. И гости смогут добираться до фестиваля с максимальным комфортом. Хорошо, что у нас проходит так много чудесных событий, и именно они становятся драйвером привлечения туристов", — поделился руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Преобразилась и платформа им. Грушина, куда прибывает электропоезд. Здесь появилась скульптура-гитара, с которой можно сфотографироваться, сцена для выступлений в формате свободного микрофона, беседки для уютных посиделок, сувенирные киоски и ларьки с едой и водой. Также здесь есть удобные лавочки.

"Как театр начинается с вешалки, так Грушинский начинается с электрички. И так здорово, что теперь эта встреча с Грушинским фестивалем для его гостей будет такой замечательной и доброй. Я уверен, что наши друзья за два года соскучились по фестивалю и в этом году встреча будет особенно трогательной", — поделился эмоциями президент фестиваля Борис Кейльман.

Напоминаем, что Грушинский экспресс будет ходить четыре раза в день: отправление из Самары в 7:00, 14:00, 18:00 и 20:00.