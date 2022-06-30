В четверг, 30 июня, в полдень в первый рейс отправился "Грушинский экспресс". Он будет четыре раза в день ходить из Самары до платформы им. В. Грушина. Добраться до фестиваля теперь можно за час и десять минут, с комфортом. В вагоне даже работает буфет.
"Мы долго прорабатывали эту концепцию, она родилась не случайно. Мы хотели, чтобы знаковое для региона место преобразилось, чтобы гостям фестиваля было комфортно. В следующем году пройдёт 50 юбилейный фестиваль, событие станет ещё более масштабным. И уверен, зрители оценят эту локацию", — рассказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Денис Мударисов.
В первый рейс экспресса отправился и руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Он подчеркнул, что с каждым годом у фестиваля становится всё больше поклонников. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области. Вопросам развития фестиваля серьёзное внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.
"Сегодня Грушинский фестиваль — яркая фишка в событийном календаре региона, и с каждым годом он становится всё популярнее. Мы прибыли сюда на Грушинском экспрессе и увидели, как преобразилась платформа имени Грушина. Нет сомнений, что она станет отдельной событийной площадкой нашего региона. Сегодня фестиваль уже собрал большое количество гостей, с каждым днём оно будет увеличиваться. И гости смогут добираться до фестиваля с максимальным комфортом. Хорошо, что у нас проходит так много чудесных событий, и именно они становятся драйвером привлечения туристов", — поделился руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
Преобразилась и платформа им. Грушина, куда прибывает электропоезд. Здесь появилась скульптура-гитара, с которой можно сфотографироваться, сцена для выступлений в формате свободного микрофона, беседки для уютных посиделок, сувенирные киоски и ларьки с едой и водой. Также здесь есть удобные лавочки.
"Как театр начинается с вешалки, так Грушинский начинается с электрички. И так здорово, что теперь эта встреча с Грушинским фестивалем для его гостей будет такой замечательной и доброй. Я уверен, что наши друзья за два года соскучились по фестивалю и в этом году встреча будет особенно трогательной", — поделился эмоциями президент фестиваля Борис Кейльман.
Напоминаем, что Грушинский экспресс будет ходить четыре раза в день: отправление из Самары в 7:00, 14:00, 18:00 и 20:00.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!