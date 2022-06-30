Дмитрий Азаров и Максим Соколов обсудили текущие планы работы АвтоВАЗа

В четверг, 30 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития крупнейшего в России производителя автомобилей, в том числе по наращиванию каналов поставок комплектующих, перспективы обновления модельного ряда и исполнения коллективного договора.

"Есть уже первые результаты наших совместных усилий по поддержке АвтоВАЗа. Важно их сегодня обсудить, а самое главное — наметить совместные планы, определить, какая помощь нужна предприятию, трудовому коллективу, где региональная власть может подставить плечо", — обозначил в начале встречи Дмитрий Азаров.

Максим Соколов поблагодарил руководителя региона за поддержку предприятия и всего трудового коллектива в непростой ситуации, в которой оказался производитель автомобилей из-за введения несправедливых санкций со стороны недружественных стран в отношении России.

Глава АвтоВАЗа сообщил губернатору о производственных планах, а также рассказал о занятости сотрудников. "Июнь месяц стал для нас переломным, потому что мы возобновили работу конвейера, начав производство автомобиля Lada Granta Classic, — отметил руководитель автозавода. — Уверен, что с учетом ускоренной локализации поставщиков автокомпонентов, постепенно шаг за шагом определенные модификации будут возвращаться на рынок. Самое главное, что конвейер работает. В уходящем месяце мы произвели более 7 тысяч автомобилей, как и планировали. В следующем месяце мы должны увеличить выпуск автомобилей на 30% — до 10 тысяч и запустить конвейер, где будет выпускаться Niva Legend, а с августа уже и Niva Travel".

Руководство АвтоВАЗа рассчитывает на то, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка ста тысяч машин. "Это даст нам возможность более уверенно себя чувствовать в финансовом плане, — подчеркнул Максим Соколов. — Но самое главное — это настроение в трудовом коллективе. Мы выходим на двухсменную работу. Третья линия конвейера пока еще не запущена. Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку Lada Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, пока не можем сказать уверенно, как надолго нам хватит того запаса, который у нас сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов, цепочек поставок. В любом случае мы рассчитываем на то, что в следующем году мощности завода позволят выпустить не менее 400 и даже 500 тысяч автомобилей. Это будет зависеть от потребностей рынка".

Президент АвтоВАЗа добавил, что всемерную помощь предприятию оказывает профильное министерство федерального Правительства. "Благодаря такой помощи с июля месяца будет запущена программа льготного кредитования для приобретения автомобилей. Такой механизм поддержки хорошо зарекомендовал себя в прошлые годы", — подчеркнул Максим Соколов.

Руководитель автозавода поблагодарил губернатора за оказание содействия при обращении в Министерство труда с просьбой о продлении возможности организации временных работ для сотрудников предприятия еще на три месяца. "Это позволит тем, кто находится в состоянии простоя, быть на заводе вместе с коллективом, приводить территорию в порядок. И таким образом мы сохраним командный дух, что очень важно, до тех пор, пока завод не выйдет на полную производственную мощность", — резюмировал он.

Дмитрий Азаров во время беседы рассказал о проделанной работе в Республике Беларусь. Напомним, вопросы сотрудничества компаний союзного государства с АвтоВАЗом губернатор обсуждал на встрече с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.

"Правительство Самарской области и я лично готов мобилизовать все ресурсы для того, чтобы оказать всестороннюю поддержку крупнейшему трудовому коллективу АвтоВАЗа", — заявил Дмитрий Азаров.