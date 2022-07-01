Мужчина провернул махинацию с банковской картой брата и отправится под суд

В Красноармейский районный суд направлено многоэпизодное уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В апреле этого года в полицию за помощью обратился 48-летний житель Красноармейского района, который пояснил, что, пополнив баланс своей банковской карты, он обнаружил, что ему не пришло смс-оповещение, а с его расчетного счета проводились несанкционированные снятия денежных средств. Общая сумма причинённого ущерба собственнику карты составила свыше 20 тыс. рублей.

Сотрудники полиции, проанализировав полученную информацию, установили, что денежные средства зачислялись на расчетный счет брата потерпевшего. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 45-летний безработный пояснил, что, взяв без разрешения телефон родственника, он "привязал" банковскую карту брата к своему телефону, а похищенные деньги через мобильное приложение переводил себе для ставок на сайте букмекерской конторы.

Было возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). В ходе следствия они соединены в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Причиненный ущерб обвиняемый возместил потерпевшему в полном объеме.