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Общество

Социальные проекты самарских общественных организаций принимают участие в ежегодной всероссийской премии

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 проектов из Самарской области представлены на соискание премии "Жить вместе". Премия призвана поддержать проекты, решающие социально значимые проблемы. Заявки поданы в номинациях — "Культура", "Пространство", "Русская традиция", "Среда", "Церковь". Всего представители 77 регионов подали 513 заявок. Призовой фонд премии — 600 тыс. рублей.

Среди представленных проект "Бесплатные экскурсии по Самаре "Гостеприимный горожанин". Проект помогает жителям Самары увидеть город глазами туриста, а также повысить культурный уровень, знакомясь с новыми локациями в городской среде. Участниками проекта уже стали более 1,5 тысяч горожан.

Соискателем премии стал проект "Просветшкола — как средство активизации жизненной позиции родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья". Общественная организация "Парус надежды" при содействии органов власти оказывают помощь семьям, где воспитываются дети с ОВЗ. На сегодняшний день обучение прошли 402 родителя, в том числе 25 мам детей с инвалидностью получили возможность получить вузовское образование по специальностям: логопед, олигофренопедагог, социальный педагог, медицинский работник и др.

Еще один проект — "Подвижные игры на улице". Он направлен на восстановление культуры детской игры, которая по мнению организаторов проекта, является единственным и естественным инструментом, чтобы научить детей взаимодействовать, договариваться, сопереживать и переживать собственные успехи или проигрыши. Каждую неделю педагоги-энтузиасты выходят в скверы и парки Самары и проводят подвижные игры. Постоянно в летний сезон в городе действует более 10 игровых площадок.

Экспертный совет премии приступил к оценке представленных проектов. Планируется, что результаты будут объявлены в 21 августа 2022 г. на церемонии награждения, которая пройдет в Москве.
Андрей Васенев, руководитель премии "Жить вместе": "Сначала будет сформирован лонглист из 120 проектов, потом из него члены жюри будут отбирать проекты в шорт-лист. Но и до этого времени мы не бросаем наших номинантов. Одна из ключевых задач премии — знакомить номинантов друг с другом, выстраивать мостики общения".

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Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

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Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

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