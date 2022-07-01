У кладбища в селе под Тольятти нашли маленького ребенка

В пятницу, 1 июля, около кладбища в окрестностях с. Тимофеевка Ставропольского района Самарской области местные жители нашли маленького ребенка. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

Местные жители также уточняли, что при малыше был рюкзачок.

К выяснению обстоятельств случившегося подключились правоохранители. Они установили личность родителей полуторогодовалого жителя с. Тимофеевка. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Никаких противоправных действий в отношении него не совершали. Полицейские установили и опросили очевидцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении отца ребенка составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").