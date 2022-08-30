Волонтеры совместно с "ЭкоСтройРесурс" убрали берег реки Сок

В субботу, 27 августа, активисты НКО "Без рек как без рук" и самарские волонтеры приняли участие в уборке Сокского пляжа муниципального района Красноярский Самарской области. За четыре часа работы было убрано более 600 килограммов мусора, а также проведен мастер-класс "Аква-Призма".

Фонд "Без рек как без рук"

НКО "Без рек как без рук" основной своей деятельностью называет экологическую оценку качества воды во внутренних водоемах России. Именно этот фонд первым в России разработал комплексную программу изучения содержания микропластика в наших реках. Фонд изучает чистоту воды по данному показателю на Дону, в Цимлянском и Можайском водохранилищах, в реке Оке и крупнейшей реке Европы и нашего региона - Волге. Параллельно фонд организует круглые столы и интерактивные занятия, акции по очистке берегов рек от мусора, городские музыкальные фестивали, тематические спортивные соревнования.

И активно пытается донести до всех мысль о том, что пластик - это очень опасно.

Подчас мы недооцениваем эту угрозу. Ведь пластик окружает нас буквально повсюду, даже там, где мы не ожидаем его встретить. Для улучшения потребительских качеств его добавляют в ткани и бытовую химию, косметику и средства гигиены, строительные материалы, автомобильные покрышки и многое другое. При истирании и под действием природных факторов, таких как солнечные лучи и вода, пластик постепенно превращается в микропластик - мелкие частицы размером от 5 мм до тысячных долей миллиметра. Почти невесомые, невидимые глазу частицы микропластика попадают в окружающую среду. Их переносит ветер, осадки смывают его в реки. Больше всего микропластика накапливается в воде. Там эти частицы наносят вред речным жителям и впитывают в себя еще и тяжелые металлы. Они покрываются биопленкой, оседают в донных отложениях и распадаются на ядовитые составляющие - бисфенол А и фталаты.

Таким путем пластик уже вошел в пищевые цепи всех живых организмов, включая человека. Его частицы размером до 50 мкм свободно проходят сквозь стенки кровеносных сосудов и внутренних органов. Совершенно очевидно, что это наносит организму колоссальный вред, который до конца еще даже не изучен.

Пляж на реке Сок Красноярского района

Из-за того, что нанопластик в основном скапливается в воде, фонд "Без рек как без рук" уделяет водоемам такое повышенное внимание. По словам директора по развитию и коммуникациям фонда Прохора Малютина, сначала активисты хотели заняться уборкой пляжа где-нибудь на Волге. Но, по его словам, увидели, что волжские пляжи находятся под присмотром властей - они оборудованы, здесь стоят контейнеры для складирования мусора, который регулярно вывозится. Гораздо больше их встревожил пляж на реке Сок. Место, можно сказать, стратегическое - пластиком и прочим бытовым мусором загрязняется не только Сок, но и Волга, в которую река впадает. Активисты обнаружили пляж в Малой Царевщине по Яндекс-картам, и даже по ним было видно, что он срочно нуждается в уборке.

Место отдыха на реке Сок пользуется большой популярностью среди жителей Самарской области. Пляж располагается в 43 км от Самары, его протяженность составляет около 400 метров. Довольно много людей приезжают сюда не просто на отдых, но на длительное проживание, с палатками и прочими атрибутами походной жизни. От такого количества отдыхающих мусор скапливается не только на самом пляже, но и складируется в ближайших к пляжу лесопосадках. К концу сезона картина просто жуткая.

Нельзя говорить, что все отдыхающие несознательные и мусорят на природе. Кто-то после сворачивания лагеря увозит мусор с собой, но многие этого не делают, как они считают, по вполне извиняющим их причинам. Как объясняют отдыхающие "палаточники", на всем пляже нет ни одного мусорного контейнера. А хранить мусор несколько дней в машине, прежде чем уехать с отдыха, желающих, прямо скажем, маловато. Вот и получается, что огромное количество неубранного с берега и ближайших лесов мусора попадает в воду, в результате отравляя и сам водоем, и его обитателей.

"Даже один пластиковый пакет, который сначала повис на дереве, потом разложился и в виде нанопластика полетел по воздуху и попал в водоем, может наделать много бед, - говорит Прохор Малютин. - Что уж говорить о тех залежах мусора, которые мы обнаружили на берегу..."

За четыре часа работы волонтеры убрали более 600 килограммов мусора, в которых преобладали пластик и стекло - самые опасные отходы как для водоемов, так и для природы в целом. Убрать с пляжа весь этот богатый "улов" фонду помогла компания "ЭкоСтройРесурс". Региональный оператор подготовил для волонтеров спецтехнику, на которой и вывез все убранное после субботника.

Участники акции выразили надежду, что сознательность граждан повысится и они перестанут мусорить на природе. А этому пляжу будет уделяться больше внимания со стороны властей, и он надолго останется таким чистым, каким они его оставили после субботника.

Региональный оператор считает, что для решения вопроса нужен системный подход.

"Прошлой осенью к нам уже обращались жители по поводу свалок на побережье у Малой Царевщины. Тогда мы провели субботник на реке Сок и в процессе уборки собрали 15 м³ мусора. Потребовалось несколько часов, чтобы очистить побережье, - комментирует руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко. - В этом году проблема повторилась. Очевидно, что одними только субботниками она не решится".

ЭкоСтройРесурс подготовил письма об административном реагировании главе администрации м.р. Красноярский и в районную прокуратуру. Компания призвала ответственных лиц организовать места временного накопления отходов на территории пляжа берега реки Сок и заключить договор на их регулярный вывоз. Тогда территория пляжа станет свободной от мусора, и отдыхающие смогут проводить время, наслаждаясь красотами реки Сок.