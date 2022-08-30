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Музыка Культура

В Самаре пройдет первый в России фестиваль джазовых барабанщиц Drummer Queen

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 сентября, в Самаре состоится первый в России фестиваль джазовых барабанщиц Drummer Queen. С 17 до 22 часов на летнике бара "Вечно Молодой" (ул. Ленинградская, 77) пройдет концерт джазовых ансамблей, где за барабанами играют только девушки.

Организаторы сообщают, что, кроме выступлений, также будут мастер-классы по барабанам и джазовым танцам, лекторий, посвященный 100-летию джаза в России.

Специальные гости:
барабанщица Елена Рябкова (Москва),
вокалистка Светлана Мосина (Москва),
барабанщица Елена Толочкова (Саратов).

На сцене выступят три самарских джазовых коллектива, а в заключение московские гости сыграют вместе с самарскими музыкантами.

Внутри бара будет работать лекторий, где преподаватель саратовской консерватории Елена Толочкова расскажет об истории джаза в России, а самарский гитарист и арт-менеджер Дмитрий Дмитриев прочтет лекцию о том, какой вклад девушки внесли в развитие джаза.

После 22 часов все музыканты и зрители приглашаются на джем-сейшн - без этого не обходится ни один джазовый фестиваль.

На фестивале будет организована фотозона с барабанной установкой и фотографом. Можно примерить на себя роль барабанщика, почувствовать,  каково это - сидеть за установкой в свете софитов, а на следующий день получить яркие снимки на память.

Начало в 17:00. Подробная информация - в группе фестиваля.

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