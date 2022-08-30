16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Акции "Тольяттихимбанка", принадлежащие Сергею Махлаю, выставлены на торги за 2,8 млрд рублей ВТБ: подписка на авто в среднем на 20% выгоднее покупки машины Банк "Открытие": паритет доллара и евро продлится еще несколько месяцев В Поволжье на 19% увеличился объем транзакций через интернет-эквайринг от Сбера Спрос на карту "120 дней" от банка "Открытие" вырос за неделю в 1,6 раза

Банки Финансы

Программа льготного автокредитования банка "Открытие" признана одной из лучших на рынке

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 197
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" вошел в тройку банков с лучшими условиями по программе льготного автокредитования в августе 2022 года, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали продукты банков-участников программы льготного автокредитования. При составлении рейтинга включались в расчёт размер процентной ставки, ежемесячные платежи, сумма, срок и полная стоимость кредита. Дополнительно рассматривались надежность банка, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, ограничения по возрасту автомобиля, преимущества для зарплатных клиентов, количество программ страхования и возможность их выбора, оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий, количество документов при оформлении кредита и условия его досрочного погашения.

Программа льготного автокредитования банка "Открытие" по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке, заняв второе место.

Банк "Открытие" с 1 августа принимает заявки на льготное автокредитование по программам Минпромторга РФ "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Автомобиль государственному медицинскому персоналу" и "Автомобиль в трейд-ин". Скидка для клиентов составляет до 20% от стоимости автомобиля, а в регионах Дальневосточного федерального округа — 25%.

В соответствии с условиями госпрограммы в банке можно оформить автокредит с господдержкой на любую модель Lada, ВИС, УАЗ и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, по ставке от 8,2% годовых, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. С момента возобновления льготной программы автокредитования выдано уже более 800 автокредитов на сумму свыше 500 млн рублей.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4