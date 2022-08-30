В рамках рабочей поездки в Тольятти министр торговли и промышленности Самарской области Андрей Шамин посетил ПАО "ТОАЗ".

Состоялось совещание с руководством предприятия. Андрей Шамин также посетил производственную площадку "ТОАЗ - ДИОКСИД" и модернизированную эстакаду налива аммиака ПАО "ТОАЗ". Кроме того, министр лично познакомился с ходом строительства третьего агрегата карбамида.

В 2018 году ТОАЗ приступил к строительству третьего агрегата производства карбамида мощностью 2200 тонн в сутки. Проект предполагает строительство установки, более экономичной и эффективной по сравнению с имеющимися аналогами. Устройство спроектировано с учетом новейших технологий в области промышленной и экологической безопасности. Ввод нового агрегата позволит ТОАЗу увеличить долю аммиака, перерабатываемого в продукт с большей добавленной стоимостью, а также открыть новые рабочие места, повысить отчисления в бюджеты всех уровней. Ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 2022 году.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор ПАО "Тольяттиазот":

"Для нас имеет особое значение, что правительство области участвует в развитии промышленных предприятий региона. Темы, которые обсуждались сегодня, актуальны не только для сотрудников предприятия, но и для жителей всего Тольятти. Только работая совместно, мы сможем найти решение любых вопросов".

Андрей Шамин, министр промышленности и торговли Самарской области:

"Химические предприятия Тольятти имеют большое значение для экономики Самарской области, и Тольяттиазот - одно из крупнейших на территории нашего региона. Это флагман химического производства. Несмотря на сложности, предприятие не остановилось в развитии. Мы продолжим работу с руководством ТОАЗа по организации сотрудничества в сегодняшней ситуации".