ПСБ Private Banking получил награду FinAWARD 2022 за надежный сервис в условиях санкций

ПСБ Private Banking получил премию FinAWARD 2022 в номинации "Надежный сервис для клиентов в условиях санкций". Церемония награждения FinAWARD — национальной премии в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России — состоялась 25 августа в Москве.

Таким образом ПСБ Private Banking подтвердил высокое качество работы клиентских сервисов и фокус на защиту финансовых интересов состоятельных клиентов при любом развитии событий на мировых рынках.

"Быстрая адаптация бизнес-процессов к любым изменениям, круглосуточная поддержка и защита частных капиталов клиента и его семьи — главные ценности ПСБ Private Banking, и мы рады, что наш стандарт обслуживания был отмечен профессиональным сообществом. Клиенты Private Banking зачастую выбирают банк для управления семейными капиталами, ориентируясь на рекомендации друзей или бизнес-партнеров, и рост нашей клиентской базы в период введения антироссийских санкций говорит о том, что мы сохранили высокий уровень доверия клиентов и в очередной раз подтвердили репутацию надежного финансового партнера", — отметил директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

ПСБ Private Banking предоставляет доступ к широкому спектру современных финансово-правовых инструментов для комплексной защиты и управления капиталами. Наиболее востребованными у состоятельных клиентов банка является юридическое и налоговое консультирование, страховые программы, структурирование личных активов, консультации по сделкам с недвижимостью.