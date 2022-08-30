ПСБ Private Banking получил награду FinAWARD 2022 за надежный сервис в условиях санкций

ПСБ Private Banking получил премию FinAWARD 2022 в номинации "Надежный сервис для клиентов в условиях санкций". Церемония награждения FinAWARD — национальной премии в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России — состоялась 25 августа в Москве.
Таким образом ПСБ Private Banking подтвердил высокое качество работы клиентских сервисов и фокус на защиту финансовых интересов состоятельных клиентов при любом развитии событий на мировых рынках.
"Быстрая адаптация бизнес-процессов к любым изменениям, круглосуточная поддержка и защита частных капиталов клиента и его семьи — главные ценности ПСБ Private Banking, и мы рады, что наш стандарт обслуживания был отмечен профессиональным сообществом. Клиенты Private Banking зачастую выбирают банк для управления семейными капиталами, ориентируясь на рекомендации друзей или бизнес-партнеров, и рост нашей клиентской базы в период введения антироссийских санкций говорит о том, что мы сохранили высокий уровень доверия клиентов и в очередной раз подтвердили репутацию надежного финансового партнера", — отметил директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.
ПСБ Private Banking предоставляет доступ к широкому спектру современных финансово-правовых инструментов для комплексной защиты и управления капиталами. Наиболее востребованными у состоятельных клиентов банка является юридическое и налоговое консультирование, страховые программы, структурирование личных активов, консультации по сделкам с недвижимостью.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.