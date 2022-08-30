Марат Хуснуллин отметил значимость строительства одиннадцатой станции метро в Самаре

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил значимость строительства в Самаре новой станции метро "Театральная". Он подчеркнул: эта станция должна связать активно развивающиеся районы с центром Самары.
Напомним, возможность завершения строительства первой ветки метро в областной столице появилась благодаря системной и командной работе губернатора и кабинета министров региона. В прошлом году Дмитрий Азаров обосновал необходимость реализации проекта на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Строительство новой станции метро позволит решить застарелые транспортные проблемы и положительно скажется на инвестиционной привлекательности Самары. Оно значительно улучшит экономическую ситуацию метрополитена. Мы ожидаем увеличения пассажиропотока более чем на 30%", - отметил глава региона.
Запустить проект удалось благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в размере 10,4 млрд рублей.
"Как показала практика, механизм инфраструктурного бюджетного кредита очень востребован регионами, потому что позволяет реализовывать масштабные и популярные у жителей проекты, на которые у самих регионов может не хватать средств", - заявил Марат Хуснуллин.
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Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.