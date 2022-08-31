Тольяттинка отдала 700 тыс. руб., чтобы "обезопасить" свои счета

В Тольятти 51-летней женщине поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что с ее счетом происходят мошеннические действия и для безопасности денежных средств необходимо их снять и перевести на "безопасный счет".

Потерпевшая сняла со своего счета и перевела на счет, указанный аферистом, около 700 тыс. руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.