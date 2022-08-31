С сентября изменится расписание дачных автобусов в Самаре, сообщает дептранс Самары.
126б
Завод "Металлург"
7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00
СДТ "Советы"
8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
132
Ул. Г.Димитрова
7:40
А/с "Красная Глинка"
7:00
ДМ "Сосновый Бор"
18:00, 18:15
Среда, пятница, суббота, воскресенье
144
Дом Печати
7:05, 7:55, 8:50, 9:40, 10:30, 13:20, 14:10, 15:00, 15:55, 16:50
Сокские дачи
8:25, 9:15, 10:10, 11:00, 11:50, 14:35, 15:30, 16:20, 17:15, 18:10
Среда, пятница, суббота, воскресенье
145
Ул. Г.Димитрова
7:00, 7:50, 8:40, 9:25, 10:10, 10:55, 13:20, 14:05, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20
Красноярские дачи
8:20, 9:05, 9:50, 10:35, 11:20, 12:05, 14:35, 15:20, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35
Среда, пятница, суббота, воскресенье
146
Пл. Кирова
7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 14:10, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:55
СДТ "Зеленая Роща"
8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 15:10, 15:50, 16:35, 17:20, 18:05, 19:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
147
Пл. Кирова
7:00, 7:55, 8:50, 9:45, 10:35, 14:00, 14:55, 15:50, 16:45, 17:40
Тургеневские дачи
8:20, 9:15, 10:10, 11:05, 11:55, 15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 19:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
150
Ул. Г.Димитрова
7:00, 9:25, 14:30, 16:55
Чубовские дачи
8:15, 10:40, 15:40, 18:05
Среда, пятница, суббота, воскресенье
153
Ул. Г.Димитрова
7:00, 10:20, 14:00, 16:50
Грачевские дачи
8:25, 11:45, 15:25, 18:20
Среда, пятница, суббота, воскресенье
154
Ул. Г.Димитрова
7:40, 9:00, 9:40, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:05
СПТУ-50 (Пос. Мехзавод)
7:00
ПК "Исторический Вал"
8:00, 8:40, 10:10, 10:50, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:05
Среда, пятница, суббота, воскресенье
156
Дом Печати
7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:45, 10:30, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05
Старосемейкинские дачи
8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:45, 11:30, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10
Среда, пятница, суббота, воскресенье
157
Пл. Кирова
7:00, 7:30, 8:00, 8:35, 9:10, 9:45, 10:20, 10:55, 15:00, 15:30, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45
СДТ "Урожай" (Черновские дачи)
7:35, 8:05, 8:35, 9:10, 9:45, 10:20, 10:55, 11:30, 15:35, 16:10, 16:45, 17:15, 17:45, 18:20
Среда, пятница, суббота, воскресенье
159
Хлебная пл.
8:00, 17:00
СДМ "Новая Деревня"
9:00, 18:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
165
Хлебная пл.
6:45, 7:25, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 13:35, 14:15, 14:55, 15:35, 16:15, 16:55, 17:35
Стромиловские дачи
7:30, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 11:35, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:35, 18:10
Среда, пятница, суббота, воскресенье
167
А/с "Аврора"
7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 13:45, 14:50, 15:55, 17:00
Стромиловские дачи
8:05, 9:20, 10:35, 11:50, 14:50, 15:55, 17:00, 18:05
Среда, пятница, суббота, воскресенье
168
Пригородный а/в.
7:00, 10:00, 14:00, 17:00
СДМ "Журавли"
8:30, 11:30, 15:30, 18:30
Среда, пятница, суббота, воскресенье
169
А/с "Аврора"
7:00, 9:30, 14:00, 16:30
СДМ "Журавли"
8:10, 10:40, 15:10, 18:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
170
Ул.Первомайская
7:00
СДМ "Старая Бинарадка"
18:00
Вторник, четверг, суббота, воскресенье
171
Ул. Г.Димитрова
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:55
СДТ "Белозерки"
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:25, 19:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
172
Пригородный а/в.
7:00, 9:00, 15:00 (С Хлебной пл.), 17:00
Октябрьские дачи
8:00, 10:10 (До Хлебной пл.), 16:00, 18:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
173
А/с "Аврора"
7:20, 9:40, 14:55, 17:20
СНТ "Василек"
8:55, 11:15, 16:30, 18:55
СНТ "Березовский"
8:30, 10:50, 16:05, 18:30
Среда, пятница, суббота, воскресенье
174
А/с "Аврора"
7:15, 8:05, 8:55, 9:45, 11:30, 15:40, 16:30, 17:20
СДМ "Аглосс" (Аглосские дачи)
8:05, 8:55, 9:45, 10:35, 12:20, 16:30, 17:20, 18:10
Среда, пятница, суббота, воскресенье
175к
Пос. Управленческий
7:00, 16:40
СДТ "Белозерки"
8:20, 18:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
180
Ул. Г.Димитрова
7:10
СДМ "Новая Орловка"
17:15
СДТ "Конезавод"
17:33
Среда, пятница, суббота, воскресенье
181
Ул. Г.Димитрова
7:00, 7:35, 8:10, 8:45, 9:20, 9:55, 10:30, 11:05, 11:40, 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05
СДТ "Водинка"
8:00, 8:35, 9:10, 9:45, 10:20, 10:55, 11:25, 12:00, 12:35, 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 18:25, 19:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
182
Пл. Кирова
7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00
Пос. Гвардейцы
8:20, 9:40, 11:00, 12:20, 15:20, 16:40, 17:55, 19:10
Среда, пятница, суббота, воскресенье
185к
Пл. Кирова
8:00
СНТ "Крестьянский"
17:30
Суббота, воскресенье
197
Ул. Г.Димитрова
7:30
СДМ "Алакаевский"
18:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
198
Пл. Кирова
7:00, 9:00, 17:00
СДМ "Юбилейный"
8:00, 16:00, 18:00
Среда, пятница, суббота, воскресенье
199
Хлебная пл.
7:00, 8:10, 9:20, 10:30, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00
СДТ "Молочное Озеро"
7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 15:05, 16:15, 17:25, 18:40
Среда, пятница, суббота, воскресенье
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.