В сентябре возобновятся авиарейсы из Самары в Минеральные Воды

В сентябре у пассажиров международного аэропорта Курумоч вновь появится возможность путешествовать на курорты Северного Кавказа прямыми рейсами.

C 17 сентября к полетам на данном направлении приступит авиакомпания "Азмут". Вылет из Самары еженедельно по средам и субботам в 21:05, прибытие в аэропорт Минеральные Воды - в 23:15 (время местное для каждого аэропорта).

С 23 сентября рейсы в Минеральные Воды начнет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". В неделю запланировано два рейса - по вторникам и пятницам. По вторникам вылет в 10:25, прибытие в аэропорт Минеральные Воды - в 12:10. По пятницам вылет из Самары запланирован в 13:10, прибытие в Минеральные Воды - в 14:55.