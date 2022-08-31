Более 50 социально ориентированных НКО смогут реализовать свои проекты с поддержкой региона

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Напомним, в регионе с 2019 года по инициативе убернатора Дмитрия Азарова возобновлен конкурс грантов на реализацию социальных проектов СОНКО. За четыре года грантовый фонд конкурса вырос более чем в два раза: с 30 млн рублей до 81,2 млн рублей. Это стало возможным в том числе благодаря активному привлечению средств Фонда президентских грантов. За последние два года регион привлек из Фонда более 80 млн рублей. По этому показателю Самарская область занимает 4-е место среди субъектов ПФО.

Конкурс грантов призван поддержать работающие с незащищенными категориями граждан организации, деятельность которых направлена на пропаганду семейных ценностей, раскрытие творческого потенциала различных групп населения, а также создание общественных креативных пространств, защиту животных и бережное отношение к природе.

Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4437 некоммерческих организаций. Около 80% из них - социально ориентированные. Численность работников СОНКО превышает 19 тыс. человек. Кроме того, к их деятельности привлечено более 29 тыс. волонтеров.

Интерес к конкурсу ежегодно растет. Если в прошлом году на участие в нем было допущено 194 заявки, то в текущем их было уже 219 из 28 муниципальных образований Самарской области. Участвовать в конкурсе могут социально ориентированные НКО, зарегистрированные на территории Самарской области и осуществляющие свою деятельность более шести месяцев.

Как рассказал Дмитрий Богданов, министерство продолжает совершенствовать условия конкурса, чтобы привлекать к участию более широкий круг организаций.

"С 2022 года мы исключили требование об обязательном софинансировании проектов за счет средств организации. Кроме того, по новым требованиям до участия в конкурсе были допущены организации, имеющие задолженность по уплате налогов до 300 тысяч рублей, - перечислил министр. - Конкурсные направления в текущем году дополнены новыми тематиками: социализация молодежи, организация досуга людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганда семейных ценностей, популяризация культуры, популяризация благотворительной деятельности", - пояснил Дмитрий Богданов.

С представителями социально ориентированных НКО проводились консультационные мероприятия и встречи, где разъяснялись условия участия в конкурсе, подготовки необходимой документации для подачи заявки и многие другие вопросы. Встречу под председательством Дмитрия Богданова, которая состоялась в начале июня, посетило более 100 представителей СОНКО.

По результатам конкурсного отбора комиссия определила 56 победителей из 16 муниципалитетов. Максимальный размер гранта достигает 2 млн рублей. Срок реализации проектов с использованием безвозмездных средств не должен превышать 18 месяцев.

С результатами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.