УФНС России по Самарской области напомнило о необходимости выдачи кассовых чеков

В соответствии с действующим законодательством юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов за товар, работу (услугу) обязаны применить контрольно-кассовую технику и выдать кассовый чек.
На территории Самарской области с начала кассовой реформы более 50 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 131 тысячу кассовых аппаратов, через которые пробито чеков на общую сумму более 3,5 триллиона рублей.
Сегодня процесс регистрации онлайн-касс - это быстро, просто и удобно. Зарегистрировать ККТ можно не выходя из дома (офиса) с использованием личного кабинета налогоплательщика. С помощью такого сервиса, т.е. без визита в налоговый орган, зарегистрировано более 71% кассовых аппаратов.
В настоящее время в Самарской области продолжается реализация отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, цель которого - создание равных конкурентных условий ведения бизнеса, защита прав потребителей, сокращение теневого оборота денежных средств за счет повсеместного применения контрольно-кассовой техники в установленных законом случаях.
В целях минимизации риска несоблюдения требований законодательства о применении ККТ налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках, сотрудники налоговых органов проводят различные мероприятия, уделяя наибольшее внимание мерам профилактики: информированию, консультированию, объявлению предостережений и профилактическому визиту.
Управление напоминает, что важно не только приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат, но и применять его при каждом расчете, а также предоставить покупателю кассовый чек. Расчет без оформления и выдачи (направления) кассового чека покупателю является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.
Важно знать, что электронный чек выдается только в том случае, если покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты и согласился получить чек в электронном виде. При этом клиент имеет право получить бумажный вариант чека непосредственно в момент расчета.
Налоговые органы призывают не оставлять без внимания ни один случай невыдачи кассового чека при совершении покупки. Современные технологии позволяют быстро и удобно с помощью смартфона проверить корректность и подлинность выданного чека через мобильное приложение "Проверка чеков", а также направить в налоговый орган жалобу на обнаруженное нарушение через сервис "Обратиться в ФНС России".
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.