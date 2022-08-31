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Финансы Экономика и бизнес

УФНС России по Самарской области напомнило о необходимости выдачи кассовых чеков

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с действующим законодательством юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов за товар, работу (услугу) обязаны применить контрольно-кассовую технику и выдать кассовый чек.

Фото: freepik.com

На территории Самарской области с начала кассовой реформы более 50 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 131 тысячу кассовых аппаратов, через которые пробито чеков на общую сумму более 3,5 триллиона рублей.

Сегодня процесс регистрации онлайн-касс - это быстро, просто и удобно. Зарегистрировать ККТ можно не выходя из дома (офиса) с использованием личного кабинета налогоплательщика. С помощью такого сервиса, т.е. без визита в налоговый орган, зарегистрировано более 71% кассовых аппаратов.

В настоящее время в Самарской области продолжается реализация отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, цель которого - создание равных конкурентных условий ведения бизнеса, защита прав потребителей, сокращение теневого оборота денежных средств за счет повсеместного применения контрольно-кассовой техники в установленных законом случаях.

В целях минимизации риска несоблюдения требований законодательства о применении ККТ налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках, сотрудники налоговых органов проводят различные мероприятия, уделяя наибольшее внимание мерам профилактики: информированию, консультированию, объявлению предостережений и профилактическому визиту.

Управление напоминает, что важно не только приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат, но и применять его при каждом расчете, а также предоставить покупателю кассовый чек. Расчет без оформления и выдачи (направления) кассового чека покупателю является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.

Важно знать, что электронный чек выдается только в том случае, если покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты и согласился получить чек в электронном виде. При этом клиент имеет право получить бумажный вариант чека непосредственно в момент расчета.

Налоговые органы призывают не оставлять без внимания ни один случай невыдачи кассового чека при совершении покупки. Современные технологии позволяют быстро и удобно с помощью смартфона проверить корректность и подлинность выданного чека через мобильное приложение "Проверка чеков", а также направить в налоговый орган жалобу на обнаруженное нарушение через сервис "Обратиться в ФНС России".

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