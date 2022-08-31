Россельхозбанк: к 2030 году 30% новостроек в России будут "зелеными"

В 2022 году при покупке недвижимости россияне стали уделять больше внимания экологическим стандартам здания, их интересуют решения, которые помогут сделать проживание в квартире более комфортным и безопасным для здоровья, а также менее ресурсно-затратным. В перспективе до 2030 года доля "зеленых" многоквартирных новостроек увеличится вдвое и составит до 30% от всех новостроек страны. Аналитики Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка проанализировали реестр новостроек Единой информационной системы жилищного строительства и оценили долю объектов такого типа по стране в целом и в региональном разрезе.

"Зеленое" строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий. К основным принципам такого строительства можно отнести рациональное использование энергоресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также использование строительных материалов с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения.

Так, переходным критериям "зеленого" ГОСТ для жилых домов на текущий момент соответствует 15% от всех новостроек страны — 4786 объектов. Из них 38% (1812 новостроек) относятся к типовым зданиям, 51% — комфорт класс (2431 объект), 7% (353 новостройки) и 1% (85 объектов) бизнес и элитный класс.

"Рост влияния социальных и экологических факторов на российскую экономику подталкивает российский бизнес на внедрение новых принципов, в том числе и в отрасли строительства. Сегодня в России активно формируется регуляторная среда, растет уровень осведомленности участников рынка, однако "зеленое" строительство пока не стало массовым, но показывает постепенный стабильный рост. При этом стоимость строительства энергоэффективного здания, а потому и стоимость жилья в нем зачастую не более, чем на 5-7% превосходит стоимость традиционных новостроек. Средняя сумма ипотечного кредита в этом сегменте варьируется от 8 млн до 22 млн руб. При этом эксплуатация такого жилья становится более выгодной за счет сокращения затрат на энергоресурсы", — прокомментировала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Среди лидеров рынка "зеленого" жилищного строительства Амурская область (36 "зеленых" объектов, что составляет 41% от всех новостроек региона), Алтайский край (85 объектов — 29% всех новостроек), Москва и Московская область (1151 объект — 22% всех новостроек), Калининградская область (110 объектов — 14% всех новостроек), Ленинградская область (198 объектов — 7% всех новостроек), Приморский край (133 объекта — 29% всех новостроек), Новосибирская область (190 объектов — 12% всех новостроек), Ростовская область (139 объектов — 16% всех новостроек), Тюменская область (167 объектов — 23% всех новостроек), Краснодарский край (279 объектов — 10% всех новостроек).

Неудивительно, что большинство "зеленых" зданий и проектов расположены в Москве и Санкт-Петербурге: эти города открывают топ самых застраиваемых регионов России. Наибольший интерес к "зеленой" ипотеке будет наблюдаться у покупателей именно в этих городах.

В Москве классы "зеленых" новостроек распределились в следующей пропорции: 44% занимают типовые постройки, комфорт — 26%, бизнес — 23%, элитный класс — 7%. В области соотношение классов жилья меняется, типовые здания и комфорт класс занимают равные доли в Московском регионе (по 45%), а вот на бизнес приходится всего 3% "зеленых" новостроек Подмосковья. В Петербурге зеленые новостройки представлены преимущественно в категории комфорт (50%), типовые и бизнес дома занимают 28% и 14% соответственно, элитные новостройки составляют 6%.

В Краснодарском крае на долю "зеленых" новостроек региона приходится 279 объектов, 75% из которых приходится на дома комфорт-класса. География края позволяет использовать при строительстве различные виды возобновляемых источников энергии: ветровую, солнечную, геотермальную. Девелоперы Краснодарского края все больше обращают внимание на города Черноморского побережья, не входящие в агломерацию Сочи, на который приходится всего 5% зеленых новостроек (всего 14 объектов). Лидерство держит Краснодар, 63% зеленых новостроек расположено в этом южном городе, 85% объектов из которых — дома комфорт-класса.

"В ближайшей перспективе заинтересованность в "зеленом" строительстве будет расти среди всех участников строительного и финансового рынка. Спрос заемщиков бюджетного и среднего сегмента рынка к "зеленой" ипотеке может вырасти за счет снижения кредитной ставки и низкого уровня первоначального взноса. Льготные условия зеленой ипотеки и новые программы господдержки могут значительно увеличить интерес к зеленому рынку недвижимости как у покупателей, так и у самих застройщиков. Определяющим фактором станет определение единого национального стандарта зеленого строительства, институализация которого является первостепенным и необходимым этапом в становлении и развитии "зеленой" ипотеки. Можно ожидать, что рынок зеленого жилья продолжит активный рост и доля новостроек такого типа в перспективе до 2030 года увеличится вдвое и составит до 30% от всех новостроек страны", — добавила Наталья Худякова.