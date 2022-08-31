В Тольятти задержали мигранта с героином и метадоном

Тольяттинские полицейские задержали 24-летнего иностранца по подозрению в обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемого остановили возле дома на ул. Полякова и нашли сверток с подозрительным веществом. Кроме того, наркотики обнаружили и в его квартире. Всего было изъято 555 г героина и 243 г метадона.

Возбуждено уголовное дело, мигранта отправили под стражу.