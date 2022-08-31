Дорогой учитель: СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" составили индекс букета к 1 сентября

82% российских школьников будут дарить букеты учителям на 1 сентября, выяснили* СК "Росгосстрах" и банк "Открытие". Их родители потратят на цветы в среднем по стране от 1000 до 5000 рублей. Соотношение расходов на хризантемы и гладиолусы к общим расходам на подготовку к школе оказалось самым высоким в Москве и Новосибирске, а самыми низкими - в Красноярске и Ростове-на-Дону, следует из индекса букета, который "Росгосстрах" и банк "Открытие" специально составили к началу учебного года.
Почти треть (32%) россиян 1 сентября в этом году планируют дарить личный букет классному руководителю, еще 22% - букеты сразу нескольким учителям. В каждом пятом случае (22%) респонденты планируют участвовать только в покупке общего букета от класса. 18% опрошенных вообще не собираются преподносить цветы учителям.
Треть россиян (34%) относятся к традициям 1 сентября равнодушно и приносят букеты в школу не каждый год. Каждый четвертый (23%) уверен, что благодарить учителей за их труд необходимо, но расходы на это слишком велики. Тем более что, по оценке почти половины респондентов (48%), астры и гладиолусы в этом году подорожали на 5-10%. Каждый пятый опрошенный дарит цветы учителям каждый год, а 16% россиян считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти деньги на благотворительность.
25% респондентов в этом году планируют потратить на цветы к 1 сентября от 1000 до 3000 рублей, еще 24% - от 3000 до 5000 рублей, а 29% - до 1000 рублей. Каждый седьмой россиянин (15%) планирует совершенно бесплатно собрать букет в собственном саду.
СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" подсчитали, как расходы на цветы к началу учебного года соотносятся с общими затратами на подготовку ребенка к школе. В среднем по стране индекс букета оказался равным 7,2 (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). По регионам значения распределились следующим образом:
- Москва - 4
- Новосибирск - 4,5
- Санкт-Петербург - 7
- Нижний Новгород - 7,5
- Воронеж - 7,5
- Челябинск - 7,9
- Омск - 7,9
- Екатеринбург - 8
- Уфа - 8
- Казань - 8,8
- Самара - 9,3
- Пермь - 9,5
- Волгоград- 9,5
- Краснодар - 11,5
- Красноярск - 11,7
- Ростов-на-Дону - 11,7
Самыми популярными цветами для сентябрьского школьного букета стали хризантемы (24%), неожиданно - ромашки (16%), розы (12%), гладиолусы (9%) и астры (6%). Покупать цветы россияне предпочитают днем или вечером 31 августа (по 28%) или утром 1 сентября (26%).
*Репрезентативный опрос проведен компанией "Росгосстрах" и банком "Открытие" в августе 2022 года среди 1220 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
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